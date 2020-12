El Parc de les Aigües de Figueres més a prop de la urbanització

El sector del Parc de les Aigües podria començar a urbanitzar-se a partir de l'any que ve. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, assegura que s'han mantingut diverses reunions amb el Departament de Territori que els han donat a entendre que l'Institut Català del Sòl (Incasòl) podria tenir en compte Figueres per al 2021. L'Incasòl és propietari d'una part de la zona urbanitzable del Parc de les Aigües, creada l'any 2011 però encara sense explotar. Per a facilitar-ho, l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres s'ha reunit durant aquest any amb l'Incasòl per treballar les modificacions del Pla parcial que facin més factible el desenvolupament de promocions a la zona. Per part de l'empresa pública ja està a punt el redactat final de les modificacions, entre les quals s'inclouria descartar l'opció de fer dos pisos subterranis d'aparcament. El procediment està en procés i es preveu tenir-lo enllestit per al 2021.

Amiel creu que el Parc de les Aigües és una zona «molt ben urbanitzada» i «la millor» per invertir a Figueres. És per això que «volem que l'Incasòl ens ajudi a iniciar la primera promoció que hi hagi al Parc de les Aigües», afirma. Aquest impuls seria a través de la cessió dels terrenys o la promoció pròpia per part d'Incasòl. Aquesta actuació permetria cobrir «una necessitat important» de la ciutat, com és augmentar el parc d'habitatge, «de protecció oficial, de lloguer, sobretot», assenyala el regidor. Per a fer-ho, però, Amiel destaca que no volen perdre la denominació de parc de la zona, «és molt important que no sigui només totxo», declara.

A l'entrevista amb els nostres lectors de l'11 de desembre passat, l'alcaldessa Agnès Lladó alertava que, pel que fa a noves construccions, «en aquests moments la ciutat té un parc de milers habitatges buits», ja que «fa deu anys es feien més de 1000 pisos a l'any».

L'empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció del sòl, ha posat a la venda els terrenys que té disponibles al Parc de les Aigües de Figueres. Es tracta de diferents terrenys d'una superfície de 249, 55 metres quadrats per valor de 48.911,80 euros, per a habitatges unifamiliars. La resta de parcel·les que tenen serien les que tenen concertades per fer habitatges plurifamiliars en règim d'habitatge de protecció oficial de lloguer.