Anna Torrentà: «M'agradaria portar al Parlament la visió de la nostra comarca i dels micropobles»

Anna Maria Torrentà i Costa (Ordis, 1972) va encapçalar la llista Ordis Viu en les eleccions municipals del 2015. Ara vol apujar els objectius.

Cinc anys després de començar governant el seu municipi d'Ordis, substituint una altra alcaldessa, Maria Crehuet, Anna Maria Torrentà i Costa buscarà un lloc al Parlament de Catalunya en les properes eleccions, que s'han de celebrar el 14 de febrer de l'any vinent.

Què l'ha portat a optar a l'entrada al Parlament?

Tot i que jo sempre havia apostat per la política municipal, perquè m'agrada molt i el meu objectiu és millorar la vida de les persones i intentar que, quan surti d'un lloc, estigui millor que en el moment d'entrar-hi, se'm va proposar poder encapçalar les llistes per l'Alt Empordà i vaig trobar que, si podia traslladar la política municipal, que he fet fins aquest moment a l'àmbit comarcal, i arribar al Parlament, si és el cas, vaig pensar que hi podia contribuir amb la meva experiència.

N'han parlat amb l'equip de govern d'Ordis com podrà combinar el càrrec d'alcaldessa amb la de diputada?

És més un tema meu d'autoexigència, ja que em caldrà combinar les dues feines, però, aquí, hi tinc un bon equip i això farà que si en alguns moments hi ha la meva absència, quedarà molt ben substituïda, en aquest cas, i tampoc jo deixaré una cosa per l'altra. Haurem de trobar els espais per fer-ho seguir tot. Crec que serà possible.

Els veïns del poble li han donat suport?

Sí. La gent està contenta, perquè em veuen com a alcaldessa d'un micropoble i que no deixo de ser l'Anna de can Mas Costa. Veure que la feina que hem fet al poble durant aquests anys s'ha fet visible a escala de partit i pugui triar per encapçalar una cosa més gran i ajudar la comarca des del Parlament, crec que ha fet contenta la gent.

Com ha anat veient aquests anys d'alcaldessa, amb l'evolució que ha tingut?

Bé, al municipi d'Ordis, hem pogut desenvolupar totes les tasques que teníem previstes. En faig un balanç molt positiu, perquè nosaltres hem anat fixant objectius i en el poble, en aquests moments, hi hem fet moltes inversions, a l'escola i a la llar d'infants. Ara, ens trobem en el moment de la moguda de la transició energètica. Això és una cosa molt important, pels ajuts que han de venir d'Europa. Necessitem una legislació que protegeixi l'agricultura i les nostres terres. A Barcelona, ho veuen com una cosa que no els afecta directament i nosaltres som aquí per defensar el territori. Al final, hem aconseguit fer créixer el poble i establir més lligams. Hem acostat l'Ajuntament a la gent i, a l'escola, hem fet una família gran, que era l'objectiu que ens havíem proposat al principi.

I, ara, si tot surt bé, tocarà un altre esforç...

Ara tocarà treballar per la comarca, però, aquesta, és una comarca que té un gran potencial i l'hem de saber explotar, malgrat la crisi de la pandèmia que farà endarrerir moltes coses, perquè, ara, es tracta d'ajudar la gent, com a primer pas. S'ha de refer tota la societat, dins l'àmbit social i econòmic i, llavors, tenim una comarca de les més fortes pel que fa al país. Estem molt ben situats estratègicament a les portes d'Europa i ho tenim tot: mar i muntanya, plana, patrimoni artístic, cultural, històric, ecològic; tenim un comerç important i un servei logístic i industrial important. Li hem de treure el màxim partit, però, ara, cal ajudar la gent, perquè ho necessita.

A l'hora de posar negre sobre blanc, què es destacarà més?

Des d'aquí, a mi m'agradaria començar per la reconstrucció social i econòmica. Això és primordial, perquè, sense això, no podem seguir. Després, portar al Parlament la visió de la comarca i la visió dels micropobles. Aquesta és una de les comarques més extenses en territori i que té més municipis. D'aquests, gairebé la majoria són micropobles. Tota aquesta diversitat, que potser a Barcelona no es veu, intentarem portar això cap allà.

Es compta prou amb els micropobles des de les administracions superiors?

Sí. La feina que està fent en Xavi Camps, que també forma part de l'equip de la llista d'Esquerra Republicana, és bestial. Ja fa molts anys que formem part de l'Associació de Micropobles de Catalunya i, ara, estem aconseguint que gairebé la majoria dels pobles formi part de l'Associació. Això ens dona més força, perquè podem anar a picar les portes de les altres institucions a fer sentir la nostra veu. Els micropobles d'aquí, a la nostra comarca, estem molt cohesionats. El que importa, aquí, és que, a vegades, no mires del partit que som, sinó la feina que hem de fer per assolir un objectiu i això també és important.

Què més traurà en aquesta nova cita electoral?

Procurarem per les infraestructures viàries. Com a centre logístic que som, ens hem de fixar en l'obertura cap a Europa. Cal tornar a situar Figueres com a capital de comarca que tingui el seu pes, perquè, vulguem o no, els de pobles naixem a Figueres, estudiem i ens relacionem a Figueres, la nostra vida està bolcada a Figueres i, al final, fins i tot, morim a Figueres. Llavors, se li ha de donar la capitalitat amb les grans poblacions que l'envolten. Cal cohesionar millor el territori. S'ha de treballar pel conjunt, no només per una part. La comarca ha de ser un referent en oci i restauració, cultura, art, comerç i ajudat de totes les poblacions de gran importància.

Caldrà solucionar la situació generada per la pandèmia...

Sí, perquè, ara, la gent està molt tocada i no sap si ha d'abaixar la persiana per sempre o què ha de fer. Ara, això és el centre dels nostres esforços, però, dins l'àmbit municipal, ja s'està fent, perquè els alcaldes i les alcaldesses ens hi deixem la pell cada dia. S'han d'aixecar els ànims dels ciutadans, perquè, al final, això és el que ens queda per fer.