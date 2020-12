L'art de Diana Taubin embelleix la nova plaça del carrer La Llotja

Al bell mig de Roses, a pocs carrers de la platja, un mural de grans dimensions inspirat en el fons del mar presideix la nova plaça del carrer La Llotja. L'artista urbana rosinca Diana Taubin ha estat l'encarregada de pintar la mitgera que conforma la façana frontal d'aquest nou espai amb un treball artístic destinat a embellir la seva imatge.

El mural, d'uns 64 m2 de superfície, és de caràcter expressionista i vol recordar l'antiga llotja de peix situada a pocs metres de la plaça, incorporant motius que evoquen les profunditats marines. El disseny es basa en una obra de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament, Carlos Victoria, que s'ha traslladat de manera manual a un nou format de grans dimensions per part de Taubin.

La superfície total de la remodelació de la plaça, d'uns 2.400 metres, inclou una zona d'ús públic, nou enllumenat, jocs infantils i mobiliari urbà. «L'espai es va concebre com un conjunt, perquè el mur que fa de pantalla abracés el sector de jocs infantils, en el qual s'ha col·locat un sòl de goma i el motiu del mural, havia de representar de manera abstracta, un fons marí amb un gran peix vermell» explica Taubin.

L'arquitecte Carlos Victoria assenyala que «el projecte ha tractat de convertir un solar degradat en una plaça, és a dir, en un espai contingut i limitat espacialment que pugui ser un lloc de reunió i d'identitat del barri i que conservés la memòria històrica de l'antiga Llotja. D'aquí la referència gràfica i lúdica triada per a dotar d'identitat a l'antic solar. Els jocs infantils que s'assenten a terra, la mar el·líptica de cautxú, formen part del projecte».

Les obres van començar el mes de gener passat i, a causa de la parada pel confinament, ha agafat forma coincidint amb les festes de Nadal, «tot i que estarà acabada quan les companyies subministradores de baixa tensió i telefonia decideixin eliminar l'estesa aèria i passar les instal·lacions pel subsòl segons el projecte tècnic».

Per a la muralista el desafiament «va ser plasmar una idea, pintada amb tintes sobre una fulla A4 i desenvolupar-la en un mur de formigó de 18,00 x 4,00 m, amb pintura plàstica per a exteriors».

Taubin, que s'ha especialitzat els darrers anys en la creació de murals urbans, destaca que «va anar descobrint cada dia com realitzar els matisos de molts colors, utilitzant esponges, fent efectes d'esquitxades amb pinzells i deixant anar la mà». El resultat demostra la manera en la qual es va concebre l'espai: «Tots els elements funcionen en conjunt, la pantalla del mural, el sòl de goma, que té un format semicircular i en un to complementari als colors del mural, els jocs infantils que són petits peixos de colors i una font que està situada en l'extrem de la boca del peix abstracte».

A la plaça s'han col·locat bancs perquè la gent pugui seure i gaudint d'un espai agradable, alegre amb la sensació d'estar envoltada per un mar pictòric, malgrat tenir al costat un edifici de gran alçada.

Amb aquest mural es vol dotar de significat l'espai i contribuir a l'embelliment i transformació que el projecte d'ordenació dels carrers La Llotja, Pescadors i Cap Norfeu representa per a aquest barri de Roses. L'actuació ha estat possible gràcies a l'adquisició d'una finca al carrer de la Llotja per part de l'Ajuntament.

Es tracta d'una zona residencial i comercial, on predominen edificis d'habitatge plurifamiliar. L'actuació respon a l'harmonització d'aquests carrers amb els adjacents i amb les necessitats de la zona, reduint l'actual predomini de vehicles i ampliant les voreres.

Diana Taubin està especialitzada en arquitectura i urbanisme. Entre altres treballs, cada any continua amb la tradició d'embellir amb el seu art les instal·lacions d'Aquabrava, a Roses.