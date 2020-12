L'Ajuntament té a punt la instal·lació de quinze nous punts de videovigilància

L'Ajuntament de Roses ha licitat una nova fase del sistema de videovigilància, que ha estat per a l'empresa Alphanet Security Systems, SL. «Estem a punt d'instal·lar-ho i, si tot va bé, començaran a final d'aquest mes o a principis de l'any vinent», assegura el regidor de Seguretat Ciutadana del consistori rosinc, el republicà Joan Plana.

L'Ajuntament de Roses va desenvolupar una primera fase del sistema de videovigilància durant l'any 2018, quan es van instal·lar uns vuit punts. «Hi ha dues classes de càmeres, unes són les de videovigilància, que són administrativament més complicades d'instal·lar, perquè ho has de justificar davant de la Generalitat, els motius pels quals les poses i els objectius que compleixes, amb un responsable del tractament de dades, però sí que és cert que és més barat, mentre que les altres són les de trànsit, un sistema molt menys farragós per instal·lar-les des d'un punt de vista administratiu, però que són més cares perquè tenen lectors de matrícules», argumenta Plana.

El responsable municipal de Seguretat Ciutadana indica que les càmeres no tenen «propietats màgiques, ja que no solucionen tots els problemes». Sí que és cert que ajuden, amb els actes incívics. «La presència d'una càmera ajuda a pacificar aquella zona», va remarcant Plana, segons el qual «amb les càmeres de trànsit, podem controlar totes les entrades i sortides del municipi i, també, de les urbanitzacions. Això -afegeix- ens permetrà resoldre delictes més greus».

La primera fase ha donat resultat al govern local de la vila de Roses, que es va plantejar, coincidint amb l'entrada de Joan Plana a l'àrea de Governació, intentar desenvolupar una segona part d'aquesta primera fase. En aquesta segona fase, per tant, seran divuit punts instal·lats, augmentant, d'aquesta manera, la cobertura del sistema de videovigilància del municipi costaner. «L'adjudicació l'hem fet aquest mes de desembre i el temps d'execució serà de quaranta-cinc dies, des del dia que comencin. Si es compleixen els terminis, a finals de febrer les càmeres haurien d'estar instal·lades», destaca Joan Plana.

Hi ha hagut diversos punts en què s'han instal·lat càmeres a petició de veïns i comerciants, com la plaça Llevant, on hi havia hagut problemes d'incivisme. L'encreuament del carrer Sant Elm i carrer Major disposen de problemes de petita delinqüència, mentre que al carrer Palmerola, també s'ha fet a petició dels veïns.

Les quinze localitzacions per a la instal·lació de càmeres de seguretat ciutadana són aquestes: Bocana amb el passeig Marítim (Fanal), Platja amb passeig Marítim (Fanal), Port de Reig amb passeig Marítim (Fanal), carrer Bernat Metge amb passeig Marítim (Fanal), riera Ginjolers amb avinguda de Rhode (Fanal), entrada Mas Mates (Fanal), Mas Oliva, rotonda de la Piscina (Fanal), Dipòsit Municipal de vehicles. Camí del cementiri-Josep Irla (Fanal), plaça Catalunya (parada de taxis) (Fanal), Gran Via Pau Casals amb carretera del Mas Oliva (Fanal), zona Mercat Cobert (Fanal), carrer Palmerola (Façana), plaça Llevant (Fanal), Sant Elm-Mairó (Façana) i zona del Puig Rom (Façana).