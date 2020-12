La jutgessa sentencia que Montse Mindan no va cometre cap delicte l'1-O

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, respira alleugerida. La magistrada del jutjat penal número 1 de Figueres ha resolt que l'1 d'octubre del 2017 no va cometre cap delicte. «Absolc lliurement l'acusada Montserrat Mindan Cortada», dicta la sentència absolutòria. L'alcaldessa fa una declaració pública per agrair el suport del seu advocat, Joan Ramon Puig, i de totes les persones que han estat al seu costat.

Montse Mindan ha hagut de respondre davant la justícia per l'acusació d'un delicte de desobediència, per suposadament haver permès que s'utilitzessin locals municipals per celebrar el referèndum de l'1-O. La magistrada no veu provat que l'alcaldessa hagués facilitat l'obertura de locals de titularitat municipal per utilitzar-los com a centres de votació. Tampoc ha quedat demostrat que hagués obert l'Ajuntament o que hagués donat la clau a algun regidor perquè s'hi poguessin fer les votacions, ni que, amb «ànim de desatendre i menysprear el requeriment del Constitucional», hagués facilitat l'obertura de l'escola Els Grecs.

Montse Mindan s'enfrontava a 1 any d'inhabilitació i a pagar 3.240 euros de multa. El 17 de novembre passat, es va convertir en la primera alcaldessa jutjada per l'1-O. La va portar a judici un veí del poble, que inicialment la va denunciar per haver donat suport al referèndum. Ara, ella encoratja altres autoritats polítiques que també s'hauran d'asseure al banc dels acusats, entre els quals hi ha l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, i l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip. «Ànims i abraçada a tots els alcaldes i les alcaldesses pendents de judici», clama Montse Mindan.