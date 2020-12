La tercera edició del projecte Esport Blau torna a consolidar la proposta esportiva catalana entorn de la vela. El GEN Roses ha tancat un trimestre on més de cent seixanta alumnes de les escoles del municipi han passat per les seves instal·lacions per a practicar la vela com a disciplina esportiva i formativa. Un projecte que va de la mà amb les intencions de potenciar els esports marítims i aquàtics als habitants rosincs. En aquest cas, el GEN Roses ha celebrat molt positivament aquesta segona edició del projecte a tot Catalunya, després de formar part del programa pilot fa tres anys. Una unió entre l'esport marítim i el sector educatiu que inclou hores de vela en l'horari lectiu dels alumnes de cinquè de primària de les escoles, amb la qual cosa aconsegueixen fomentar aquestes disciplines en etapa escolar, a més dels beneficis de treballar amb els nens i nenes fora de l'aula, en un entorn com el mar.

«Estem parlant d'un projecte consolidat a Roses. Més de cent seixanta alumnes venen cada setmana i aprenen durant tot un trimestre sobre la vela. És un èxit que formi part de l'horari educatiu, ja que poden tocar i veure el món fora de l'aula. Ha estat una proposta molt interessant des del programa pilot de fa tres anys», explica David Miralta, director del GEN Roses. I és que, a més, el fet de treballar amb els grups escolars ha potenciat exponencialment la seguretat en temps de pandèmia, ja que els nens i les nenes que participen en el projecte mantenen relació amb el grup bombolla escolar i, per tant, garanteix solventment les mesures i els protocols actuals. La pràctica esportiva a l'aire lliure i individual també han estat punts a favor en la continuïtat i el bon desenvolupament d'aquesta activitat a Roses. «És cert que l'esport a l'aire lliure i individual ha notat un augment en la pràctica amb la situació actual. La gent busca un entorn segur i saludable, i nosaltres és el que podem oferir. També és cert que treballar amb grups bombolla escolars ha resultat molt amè a l'hora de complir la normativa i els protocols», explica.

Una de les línies mestres que ha buscat impulsar el GEN Roses en els últims anys ha estat impulsar els esports marítims al municipi. El fàcil accés a l'activitat programada pel projecte Esport Blau és un punt important, però, en paral·lel, s'ha impulsat un paquet de beques per als participants per seguir més enllà del punt final del trimestre. «La Conselleria General de l'Esport i l'Ajuntament de Roses subvencionen majoritàriament l'activitat i només queda una despesa residual a l'alumne que, sovint, resolen les AMPAs o les escoles. A més, hem impulsat unes beques per als nens i nenes que tinguin interès per continuar i allargar l'activitat la resta del curs. Servirà per donar més continuïtat a la proposta», assegura Miralta.

I és que la feina del GEN es manté dia a dia per apropar el mar als rosincs, una línia a partir de l'esport en etapa formativa amb una bona acceptació.