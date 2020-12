Gairebé 300 negocis figuerencs sol·liciten els ajuts directes de 500 euros

L'Ajuntament de Figueres ha rebut 298 sol·licituds de negocis que van haver de tancar per les restriccions decretades per la Generalitat per obtenir els ajuts directes de 500 euros que el consistori ofereix. D'aquests, 196 són correctes i 72 estan en procés de requeriment. El total ascendeix a 98.000 euros. Així ho va anunciar el regidor de Promoció Econòmica, Jesus Quiroga, en el passat ple del dia 14.

Pel que fa als ajuts específics a gimnasos i centres i estudis de dansa, ioga, Pilates, arts marcials i activitats similars, s'han presentat un total de 31 sol·licituds i s'hi ha destinat un total de 40.036,91 euros. Per altra banda, hi ha hagut 133 sol·licituds pels ajuts a la realització de mesures per garantir la seguretat i higiene en els locals comercials i de restauració. D'aquests, se n'han concedit 127, que pugen a un total de 64.500 euros. Quiroga ha informat que vuit encara estan en tràmit de pagament i dos han renunciat.