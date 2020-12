A Capmany, s'ha creat la plataforma Cap porc a Capmany, per demanar que no es faci la granja per a dos mil porcs a un quilòmetre i mig al nord del poble. La coordinadora de la plataforma, Sandrine Lacroix, explica que el municipi se'n veuria molt afectat i celebra que l'Ajuntament no hi doni suport. «Fa uns mesos van fer la sol·licitud de la macrogranja», explica l'alcalde de Capmany, Joan Fuentes. El municipi mai ha volgut tenir granges porcines.