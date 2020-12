El castell de la Trinitat ja disposa d'una guia del patrimoni cultural

La Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de Roses acaba de presentar el segon volum de la col·lecció de «Guies del Patrimoni Cultural de Roses» dedicat al castell de la Trinitat. En aquesta guia hi han participat diferents especialistes en arqueologia, museologia o difusió cultural com Josep Burch, Francesc Xavier Hernàndez, Gema Vieyra, Marcel Pujol, Toni Martínez i Lluís Palahí. Aquest nou volum, que es pot consultar en paper i en línia, vol ser un element del coneixement del castell de la Trinitat i un complement a la visita del monument i la seva nova museografia. La guia s'inclou dins una col·lecció de breus guies visuals destinades a un públic no expert, s'estructura en capítols curts, d'ús rigorós del llenguatge però de fàcil comprensió.