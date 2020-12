Càritas se suma a «L'Arbre dels Somnis»

Càritas Roses i Càritas l'Escala han col·laborat en el projecte L'Arbre dels Somnis, una iniciativa solidària que, ben aviat, podrà assolir el seu objectiu de fer possible que 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat a tot Espanya puguin tenir el regal que desitgen per Nadal. El projecte ja ha iniciat la preparació dels enviaments dels regals, aportats per clients i empleats de CaixaBank, a les entitats socials col·laboradores responsables que el lliurament es faci correctament als seus destinataris, com és el cas de Càritas de les dues localitats altempordaneses.

L'Arbre dels Somnis és una iniciativa de CaixaBank, organitzada en col·laboració amb el programa CaixaProInfancia de la Fundació «la Caixa». El programa de Voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats de totes les comunitats autònomes, incloent-hi organitzacions especialitzades en la lluita contra la pobresa infantil com Creu Roja, Càritas o Save the Children, serveis socials de nombrosos municipis i petites entitats d'àmbit local.

A les comarques gironines, L'Arbre dels Somnis, campanya que compta amb la implicació de totes les oficines de «la Caixa», beneficiarà a 366 nens.