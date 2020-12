La campanya «Diners al carrer» de la CUP de Castelló rep quatre projectes

La CUP (Candidatura d'Unitat Popular) de Castelló d'Empúries ha rebut quatre projectes en la primera edició de la campanya Diners al Carrer, una iniciativa de l'Assemblea de la CUP per a retornar al municipi part dels ingressos que percep de l'Ajuntament. Els projectes són Wilkomment, d'El Paller; Fira de Primavera a Castelló d'Empúries i una fira de tardor a Empuriabrava; curs per incorporar la perspectiva feminista i de l'ètica de la cura en les organitzacions i entitats del municipi, de @som_medusa; i elaboració d'una ruta i missatges per a conscienciar sobre el medi ambient, de @aeig.xots. La següent fase serà la de la valoració dels projectes i el primer pas consistirà en l'assemblea oberta.

Aquesta iniciativa obeeix als objectius de dinamitzar i possibilitar els projectes transformadors al municipi, d'impulsar la presa de decisions de forma col·lectiva i de retornar al carrer els ingressos fruit de la nostra activitat política. Per aquesta primera edició s'ha volgut destinar una quantitat de 2.500 euros repartits en una o diverses col·laboracions econòmiques. Poden beneficiar-se totes les entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb incidència en el municipi. El projecte s'haurà de desenvolupar durant l'any 2021. Els membres de l'Assemblea Local completaran la fase de deliberació emetent les seves valoracions per a prendre la decisió final. Un cop valorats els projectes d'acord amb els criteris d'avaluació dels resultats, entre el 12 i el 22 de gener es publicaran els resultats.