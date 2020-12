Calaixos automàtics per a uns cobraments més segurs

Un gran nombre d'empreses catalanes ja confien en PC Go Roses, un grup que s'ha especialitzat en productes d'informàtica i vènding. El seu producte estrella són els calaixos automàtics de cobrament, uns aparells que s'instal·len als negocis i que serveixen per facilitar-los la feina, d'una forma eficient i segura en temps d'afectació per la pandèmia.

Amb ells, el venedor no cal que toqui els diners i, d'aquesta manera, s'eviten errors i s'agilitza el procés de cobrament i de canvi, que passa a ser automatitzat. Al final de la jornada, als negocis que implanten aquest sistema els resulta molt més fàcil quadrar la caixa i evitar bitllets falsos. PC Go Roses ja fa temps que potencia aquest producte intel·ligent, i els seus responsables asseguren que aquesta màquina es paga sola.

Els calaixos automàtics que comercialitza l'empresa rosinca estan disponibles a tota la província de Girona i, a més a més, el grup disposa d'un servei específic de manteniment que està disponible les 24 hores del dia. A part d'aquesta innovadora i pràctica tecnologia, l'empresa rosinca també adapta el seu programa informàtic a les especificacions del software del calaix.