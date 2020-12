Roses condiciona uns terrenys per fer-hi un pàrquing per a 131 vehicles

Aquesta setmana s'estan ultimant les tasques de condicionament d'una àrea d'aparcament a les parcel?les municipals situades a la Ronda Miquel Oliva i Prat, a tocar del mercat de la roba que se celebra cada diumenge a la població. El solar, amb una superfície de 3.492 m2, donarà cabuda a un total de 131 places d'aparcament, molt properes al centre de Roses.

L'emplaçament se situa en uns terrenys municipals que fins ara no tenien cap ús concret i es trobaven deteriorats, amb presència de sots i forats i la problemàtica de l'aixecament de pols en episodis de forts vents. La realització d'aquest projecte dut a terme per l'Àrea d'Infraestructures i Serveis de l'Ajuntament de Roses, suposa l'explanació de la parcel·la, així com l'aplicació d'un tractament superficial mitjançant regs asfàltics, per impermeabilitzar el terreny front l'acció erosiva de l'aigua i el trànsit.

També es delimita tot l'espai, que tindrà un únic sentit de circulació en el seu interior i al qual s'accedirà per la Ronda de Miquel Oliva i Prat. La sortida es fixa pel costat del carrer València, fet que permet accedir a la rotonda de la Ronda de Circumval?lació. Les tasques d'adequació finalitzen avui amb la senyalització horitzontal i vertical de les 131 places d'aparcament, que inclouen espais per a conductors amb mobilitat reduïda. El projecte té un pressupost de 39.857€.

El regidor d'Infraestructures i Serveis de Roses, Juan Manuel Fernández, assenyala que "sens dubte, aquestes noves places d'aparcament de què disposarà Roses a partir d'avui beneficiarà tant als veïns de la zona, com a l'activitat comercial i als locals de restauració dels voltants i aporta un important nombre d'aparcaments cèntrics, una gran millora sobretot durant la temporada d'estiu".