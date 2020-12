Els lectors entrevisten l'alcade de l'Escala, Víctor Puga, aquest dimarts al matí

Enfilem la recta final de l'any totalment implicats en la lluita contra la pandèmia. L'Escala no és cap excepció. El seu ajuntament ha treballat de valent per aplicar mesures de reactivació econòmica i per ajudar, dins de les seves possibilitats, als col·lectius, persones i empreses més afectats. El seu alcalde, Víctor Puga, es posa a disposició dels nostres lectors per a respondre a les preguntes que vulgueu formular-li. La trobada digital té lloc, aquest dimarts, 22 de desembre, a partir de les 11 hores.

