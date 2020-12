Es dissol l'associació Empordanesos a Barcelona-Entramuntanats, després de vint-i-set anys

L'associació Empordanesos a Barcelona-Entramuntanats ha estat un nexe d'unió entre els empordanesos que viuen i/o treballen a Barcelona durant gairebé vint-i-set anys. Ha portat els elements més característics de la comarca a la gran ciutat, però després de no trobar cap relleu per la Junta Directiva, l'entitat ha decidit dissoldre's en una Assemblea Extraordinària de socis celebrada el passat dimarts 15 de desembre



Els inicis

Va iniciar les seves activitats a finals de l'any 1993 quan tres empordanesos desplaçats a Barcelona per la seva feina, Jordi Jordà, Thomas Spieker i Cati Palou, varen decidir crear l'associació per establir un nexe de connexió entre els molts empordanesos que es trobaven a la gran ciutat, portant-hi productes, exposicions, presentacions de llibres, entre altres iniciatives.

Dintre d'aquestes iniciatives, es troba la creació d'un guardó -l'Entramuntanat de l'Any- que distingia persones o entitats destacades per les seves aportacions en la defensa i promoció de l'Empordà. Durant aquest temps l'han obtingut, entre altres, Ferran Adrià, Lluís Roura, Fàtima Bosch, Institut d'Estudis Empordanesos, Lluís Llach, l'equip de l'Acústica, Fabià Estapé, Jordi Sargatal, Fundació Gala Dali, Joel González, i aquest 2020, a títol pòstum, el pintor Ramon Pujol Boira.



Una associació sense relleu

Durant aquests darrers dos anys s'ha intentat trobar una continuïtat per a l'associació, però no ha sorgit cap relleu per la Junta Directiva. Com que no hi havia candidats, l'any passat coincidint amb les eleccions, es va crear una Junta Gestora que ha mantingut l'associació viva i ha fet gestions per intentar trobar un relleu, però sense el compromís de ningú per posar-se al capdavant d'una junta, es va convocar una assemblea extraordinària on els socis varen decidir la dissolució i liquidació de l'entitat. D'aquesta manera, es tanca una etapa de vincle empordanès a la gran ciutat que ha durat vint-i-set anys.