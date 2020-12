Cribratge intensiu a Vilafant per detectar persones asimptomàtiques aquest dilluns i dimarts

El dilluns 21 i dimarts 22 de desembre Salut fa un cribratge intensiu a Vilafant amb testos antigènics ràpids (TAR) per detectar persones asimptomàtiques. L'horari és des de les 15h fins a les 20h al centre cívic Les Mèlies.

Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant, exposa que l'Ajuntament feia dies que demanava al Departament de Salut un cribratge intensiu a Vilafant, a causa de la proximitat amb la ciutat de Figures i l'alta incidència de coronavirus que hi ha al municipi, on la darrera setmana s'han detectat nou casos nous. D'altra banda, anima a totes les persones majors de 16 anys que no presenten cap símptoma a fer-se la prova, i d'aquesta forma, tallar amb les cadenes de transmissió del virus. «Els veïns que vinguin no perdran gaire temps, hi ha molts professionals destinats a fer el cribratge, i els resultats surten en un temps màxim de 15 minuts».

Aquest cribratge s'està organitzant amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant, que col·labora en la logística i la difusió local, l'Institut Català de la Salut, que organitza el dispositiu, i l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les proves per a la detecció de la COVID-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària (CAP) i als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).