El castell de Sant Ferran recupera un gran baluard volat el 1939.

L'agost de l'any passat, van començar les obres de rehabilitació del baluard de Sant Narcís del castell de Sant Ferran de Figueres, una de les accions més importants que s'han dut a terme a la fortalesa aquests darrers anys. El projecte, finançat pel Ministeri de Cultura, tenia una inversió inicial de 800.000 euros, pressupostats en l'exercici del 2019 i als quals s'han afegit, pel procediment d'urgència, 354.000 euros més aquest 2020.

Un dels primers objectius del projecte, dirigit per l'arquitecte Rafel Vila amb seguiment històric per part del conservador Joan Manuel Alfaro, era la retirada de les pedres, les terres, les runes i les males herbes que recobrien gran part del baluard, procedents de l'explosió provocada el febrer de 1939 durant la retirada republicana. També inclou la consolidació i apuntalament de les ruïnes existents del polvorí, així com netejar el seu entorn perquè puguin ser visitades. Les obres les està executant l'empresa Cyrespa Arquitectònic SL.

L'ampliació del pressupost es deu a la descoberta d'un polvorí del qual no se'n tenia constància i que els experts han volgut preservar per la seva rellevància històrica.

La rehabilitació, que deixarà ben diferenciades les parts originals de les rehabilitades, ajuda a consolidar les esplanades de canons, reposant els elements da­nyats o espoliats d'aquestes, repara els folres dels merlets i de les canoneres i reposa les cornises que falten en la rematada superior dels murs interiors.

Aquest baluard està situat a tocar la que era la porta principal del Castell, desapareguda amb l'explosió del 1939 i es convertirà «en un nou element imprescindible per a comprendre la magnitud i la importància del castell de Sant Ferran», segons el director del Consorci, Antonio Merlán. Tot i que anys enrere s'havia plantejat l'opció de recuperar aquesta portada principal, Merlán manifesta que «el projecte ja ha quedat descartat perquè el seu cost seria massa elevat».



Nou mirador sobre la plana

Amb el baluard de Sant Narcís, la fortalesa militar més gran d'Europa, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, serà un nou mirador sobre la ciutat i la comarca, a més de guanyar diversos atractius per als visitants, entre els quals hi haurà recreat un dormitori d'època.

Antonio Merlán valora «en positiu», el nombre important d'obres que s'han fet en el Castell des de la creació del Consorci. «Si fem balanç de tots els espais que s'han anat recuperant aquests darrers anys, veurem que hi ha hagut un avanç evident», assegura.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Figueres, es considera que «la relació és totalment satisfactòria, i crec que amb la resta de membres del Consorci s'està fent una feina de formiga d'anar consolidant la imatge de la fortalesa, discreta però molt efectiva. Les decisions han estat sempre consensuades i, cadascú, intenta buscar les fórmules de col·laboració que reverteixin en les millores al Castell, i això acaba amb un doble benefici tant per a l'equipament com per a la ciutat de Figueres. Estem plenament satisfets i amb ganes de continuar treballant», assegura el regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez Puig.



Valor excepcional

El representant municipal, doctor en història, remarca que Sant Fer­ran «és d'un valor històric i patrimonial excepcional, únic. Vivim en un país que no acabem de valorar massa les construccions d'origen militar –no com a França, per exemple–, però penso que a poc a poc aquesta fortificació s'anirà convertint en un dels eixos patrimonials, culturals i d'atracció turística de Figueres i comarca».

«Coneixem gran part de la seva història, però no tota –diu el regidor. Hi ha molts aspectes encara per descobrir, i la seva vinculació amb Figueres ha de ser un dels elements que permeti arribar a conèixer-lo millor i que els figuerencs se'l sentin plenament seu».



«Està inclòs en el Figueres Convention Bureau»

El regidor de Cultura i membre de la Comissió Permanent del Consorci, Alfons Martínez Puig, diu que «les decisions han estat sempre consensuades i, cadascú, intenta buscar les fórmules de col·laboració que reverteixin en les millores al Castell, i això acaba amb un doble benefici tant per l'equipament com per la ciutat de Figueres. Estem plenament satisfets i amb ganes de continuar treballant».

Respecte de les accions que porta a terme l'Ajuntament per donar-a conèixer la fortalesa, el representant municipal considera que «es fan totes les que tenim a l'abast. Des d'un punt de vista cultural, el Castell ens ha ofert la possibilitat de descobrir-lo com un espai de creació, i difusió, de primer nivell. Fa un parell d'anys que el Festival Figueres es Mou té en el Castell una de les seves seus. Enguany, també, es duen a terme les Microaccions per amor. Tot plegat dona una perspectiva diferent i, penso, que l'apropa al ciutadà. Pensem en Cultura des del Castell, però respectant en tot moment el valor patrimonial que representa».

«També –afegeix–, hem treballat en l'àmbit turístic i de promoció de la fortalesa. Pensem que és un dels grans atractius de la ciutat, no només com a patrimoni arquitectònic i històric, sinó també paisatgístic o com un entorn de salut i benestar –aquest darrer amb un fort creixement en l'àmbit turístic». El Castell està inclòs en els paquets acordats entre l'Ajuntament i Renfe, de la mateixa manera que també ha quedat inclòs en el Figueres Convention Bureau que pretén l'atracció de convencions i congressos a la ciutat, presentant-lo com espai singular i únic.