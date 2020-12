La vaga dels treballadors d'Ecoserveis a Figueres, desconvocada temporalment

Els treballadors del servei de recollida d'escombraries i de la neteja viària de Figueres han tornat aquesta passada nit de divendres a les rutines laborals després de l'acord assolit amb l'empresa municipal Fisersa de desconvocar temporalment la vaga, que durava des del 15 de desembre. L'assemblea de treballadors d'Ecoserveis ha aprovat suspendre l'aturada el divendres, dia 18, a altes hores de la nit.

La junta directiva de Comerç Figueres Associació ha enviat aquest mateix divendres un escrit als convocants de la protesta per lamentar els "moments tan durs" que passa el seu sector a causa de la pandèmia i per demanar-los un replantejament de la seva acció. "Apel·lem a l'actitud i a la vostra proactivitat, que també és la nostra, perquè desconvoqueu aquesta vaga. Tots som figuerencs i volem el millor per a aquesta ciutat. Estem convençuts que les vostres reivindicacions seran més enteses en un millor moment com a societat", s'exposa en el comunicat que Comerç Figueres ha lliurat als representants dels treballadors d'Ecoserveis.