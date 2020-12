L'Ajuntament de Vilamaniscle crea una gimcana a l'aire lliure pels infants

Tió personalitzat amagat per Vilamaniscle.

L'Ajuntament de Vilamaniscle ha reinventat la tradicional Festa del Tio que es celebrava a la plaça del poble cada any per una 'gimcana' amb l'objectiu de trobar els tions amagats per la vila.

Durant aquest cap de setmana la vintena d'infants que viuen al poble han sortit de casa, i amb l'ajuda d'algunes pistes que els hi proporcionaven els pares i mares, han trobat el seu tió personalitzat amagat per algun racó de la vila.

Mon Bonaterra, alcalde de Vilamaniscle, explica que aquesta iniciativa ha tingut molt bona rebuda per part de tots els vilatans, ja que per una banda és mantén encesa la màgia del Nadal, i per altra, es respecten totes les mesures restrictives del coronavirus.

Tots els tions estan penjats a les xarxes socials del poble (@vilamaniscle).