L'Ajuntament de Cadaqués innova un concurs fotogràfic de taules parades per la Festa Major d'Hivern

L'Ajuntament de Cadaqués ha innovat un concurs fotogràfic via Instagram que respecta totes les restriccions de la covid 19 i alhora, celebra el Nadal per als participants del dinar de Festa Major'20 a "sa casa".



El concurs es basa a penjar una fotografia de la taula parada durant el diumenge 20 de desembre fins a les cinc de la tarda. La millor taula parada serà premiada amb un obsequi atorgat durant l'espectacle de màgia que es farà a la Sala l'Amistat el 20 de Desembre a les 18h.



Per participar-hi cal seguir el compte d'Instagram de l'Ajuntament de Cadaqués (@ajuntamentcadaques), publicar la fotografia amb els hashtags #fmhcadaques20 i #fmhcadaques20taula i finalment, etiquetar al mateix Ajuntament. Un requisit bàsic és tenir el perfil públic des del moment que es penja la fotografia fins a l'entrega de premis.