Vilafant comença a posar plaques solars al teulat de l'ajuntament

L'Ajuntament de Vilafant fa un pas endavant per l'estalvi energètic instal·lant un total de 42 panells solars a la teulada de l'Ajuntament.

Dins del Pla d'energies renovables, volen aconseguir que tots els edificis municipals disposin de plaques solars, com aquestes, per l'autoconsum. Per fer possible això, ha començat per l'ajuntament, ja que és l'edifici de més consum energètic diürn.

Hem fet una inversió de 24.757 €, l'objectiu és que cada any s'instal·lin plaques solars als diferents edificis municipals deVilafant per tal d'augmentar l'estalvi energètic.