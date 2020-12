Peralada acull aquest cap de setmana el Mercat A Prop

El Mercat itinerant A Prop fa parada aquest cap de setmana (19 i 20 de desembre) a Peralada. La iniciativa de petits productors i artesans altempordanesos, APPA, continua la ruta que va iniciar a principis de mes per donar a conèixer el seu projecte, nascut per omplir el buit de fires nadalenques d'enguany.

Fins ara han visitat Agullana, Cantallops, Terrades i La Jonquera.



Mercat A Prop

Impulsat per l'APPA, es tracta d'un mercat diferent, adaptat a les restriccions per evitar contagis i a les noves tecnologies. Les parades es transformen en tòtems informatius, amb un QR que enllaça a l'explicació de cada productor i on es poden trobar totes les dades de contacte si es decideix adquirir algun dels seus productes, tots elaborats a l'Alt Empordà.