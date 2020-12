El Parlament aprova una ampliació de la llei contra la violència masclista

El Parlament ha aprovat aquest divendres per unanimitat la proposició de llei, que van presentar els comuns, per modificar la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que amplia la protecció de drets i l'atenció a les víctimes que estableix la normativa de l'any 2008.

La iniciativa reforça la inclusió de les dones trans com a col·lectiu dins de la protecció d'aquesta llei, "llevant la patologització de la Llei 5/2008", un punt que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups i en contra del PSC-Units i el PP.

També, incorpora altres formes i definicions de violència masclista que no es van tenir en compte el 2008, com la que es produeix en l'àmbit digital, o el concepte de violència institucional.

S'inclou el terme 'diligència deguda', segons el qual els poders públics tenen l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per actuar amb agilitat i eficiència, i assegurar que les persones que actuen en nom dels poders públics ajudin a prevenir la violència masclista, "investigar i castigar" els casos i reparar les víctimes.

D'altra banda, incorpora la 'victimització secundària' o 'violència de segon ordre', amb les quals es preveu el maltractament addicional exercit als fills de les víctimes, familiars o professionals que hi intervenen, o la reclamació del consentiment sexual des de la llibertat i que sigui "vigent durant tota la pràctica sexual".

Un altre aspecte destacat és que introdueix les agressions en l'àmbit polític perquè la llei obligui els partits a tenir un pla d'igualtat intern i un protocol per a la prevenció i actuació en casos de violència masclista, i també que s'hagi d'expulsar i suspendre de militància els agressors.

Debat

Al debat, que es va celebrar dijous, la diputada Susanna Segovia (comuns) va afirmar que han estat mesos de feina molt intensos per aprovar la reforma abans que acabés la legislatura, i va posar en valor que, després de les 167 esmenes dels diferents grups, la llei permetrà potenciar l'àmbit de la norma del 2008: "Crec que el Parlament ha estat a l'alçada del moviment feminista".

Munia Fernández-Jordán (Cs) va assegurar que al principi s'oposava a reformar la llei de 2008 perquè va ser fruit d'un gran consens, però va destacar novetats com el reconeixement de la violència digital: "L'esforç ha pagat la pena, les dones d'aquesta comunitat estaran més protegides".

La socialista Beatriz Silva va preguntar com és possible que amb les altes xifres de maltractament de gènere a Catalunya encara no s'hagi avançat en "la llei per eliminar aquesta xacra", i va considerar que és important la reforma de la llei, però també atendre correctament les víctimes i destinar prou recursos a uns serveis saturats.

Manuel Reyes (PP) va dir que espera que aquesta reforma sigui un bon instrument per lluitar contra la violència contra les dones, malgrat que va retreure que dels 12,7 milions d'euros que l'Estat ha transferit a Catalunya per lluitar contra la violència masclista, "el Govern s'ha deixat 2 milions d'euros pel camí", i va demanar que s'hi destinin tots els recursos.

La republicana Jenn Díaz va sostenir que la violència masclista no és la resistència d'una dona contra un o diversos homes, sinó contra tot un sistema, i va fer una crida a lluitar i posar resistència "també des del sistema", a més de defensar la reforma perquè durant aquests darrers 12 anys han sorgit més formes de discriminació i va destacar nous conceptes com la diligència deguda, la violència digital i la violència de segon ordre.

Anna Geli (JxCat), que va reivindicar el dret de les dones de l'Aran (Lleida) de "ser dones de muntanya" i de parlar en aranès, va destacar conceptes nous com el de revictimització o diligència deguda, i la definició de la violència masclista incloent l'àmbit institucional.

Finalment, la cupaire Natàlia Sànchez va valorar que calen les modificacions, però va puntualitzar que la violència masclista no és una xacra, sinó "tot un sistema que fa segles que perviu i s'adapta", i va fer una crida a mantenir viva aquesta llei contra les noves formes, àmbits i tipus de violència que sorgeixin.

També va voler intervenir la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, que va expressar el seu compromís "com a política i com a dona" en la lluita contra tots els tipus de violència contra les dones en la societat, i va celebrar que s'acabi la legislatura amb l'aprovació d'aquesta reforma.