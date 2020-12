L'Alt Empordà se suma a la Marató per la covid

Les activitats solidàries per recollir fons per a La Marató de TV3 fa dies que s'han posat en marxa a l'Alt Empordà. Aquest any, les associacions i entitats hi estan posant un punt extra de creativitat, reinventant-se per adaptar-se a les restriccions sanitàries, realitzant propostes virtuals o adaptant les que ja tenien. La cita solidària arriba aquest diumenge 20 de desembre, dedicada a recaptar fons per a la covid.

Pràcticament totes les activitats solidàries que s'organitzaven en edicions anteriors s'han reconvertit i han fet una altra proposta alternativa, com és el cas de Lladó. Des de fa anys, s'ha celebrat un playback popular entre la gent del poble i enguany la proposa implica els veïns, però apostant per un altre format: un calendari amb fotografies dels veïns i les veïnes del municipi fent rèpliques de portades de CD i àlbums de música. La trobada es farà aquest mateix 20 de desembre.

La resta de municipis de la comarca ja s'han posat en marxa per La Marató fa dies. Espolla va celebrar diumenge passat la caminada a benefici de la marató de TV3 dedicada a la Covid, que té lloc el dia 20 de desembre. Hi han participat un total de 55 persones (53 adults i 2 nens) i s'han recaptat 540 euros. Aquests seran donats juntament amb els que aconsegueixin els altres tres pobles que formen part del consorci dels Aspres (Capmany, Sant Climent i Cantallops).

Des del passat 14 de novembre l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries col·laborarà per primer cop amb aquesta gran iniciativa tot posant a la recepció del museu una guardiola per tal que la gent que ens visiti pugui fer un donatiu. Entre altres propostes hi trobem la inauguració del Pessebre de la Basílica, a càrrec dels Amics de l'Orgue. Un pessebre inspirat en Castelló d'Empúries a l'època medieval, amb el Pont Vell en construcció. L'obra es podrà veure des del dia 20 de desembre fins al 2 de febrer de forma gratuïta, donant l'opció d'oferir la voluntat a les persones que el visitin, que es destinarà en la seva totalitat a La Marató 2020.

Figueres celebra de manera virtual el 20 de desembre el Festival d'arts marcials de l'Associació de Judo de l'Alt Empordà. Tots els participants rebran el Link de vídeos de diverses arts marcials i estils de lluita, dirigits pels professors col·laboradors, a on es podrà practicar classes d'iniciació i perfeccionament. Algunes de les activitats que es repeteixen són la desfilada de moda que té lloc a Pontós el 20 de desembre amb Piubella Models i les caminades populars a Castelló o Vilamalla, entre altres.



Algunes propostes



Dia 20 de desembre a Castelló

Caminada pel camí de la Muga de Castelló d'Empúries a Vilanova de la Muga. 8 km anada i tornada. Al poliesportiu municipal. Horari: 10.00 hores

Dia 20 de desembre a Pontós

Desfilada de moda amb Piubella Models

Dia 20 de desembre a Lladó

Calendari amb fotografies de la gent del poble fent rèpliques de portades de CD i àlbums de música

19 de desembre a Portbou

Parada solidària amb diferents coses fetes pel col·lectiu de dones amb manualitats. A la plaça Horari: 10.30 hores

totes les propostes es poden conultar a: https://bit.ly/3h1tevm