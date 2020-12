CUP Figueres defensa la municipalització dels serveis públics perquè dóna "més seguretat laboral"

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Figueres sempre ha defensat la municipalització dels serveis públics que gestiona Fisersa-Ecoserveis. La defensa de la seva posició l'han basat en els tres aspectes que consideren que han de prevaldre per decidir quina forma de gestió és la més adequada. Aquests tres aspectes són el cost del servei, la seva eficiència i la garantia per les condicions laborals de les persones treballadores.

Pel que fa el cost del servei l'estalvi per a una empresa pública és l'exempció del pagament d'IVA, així com la inexistència d'un benefici industrial que a l'empresa privada es situa entorn el 8% segons l'estudi que la consultora KPMG va fer per l'Ajuntament de Figueres l'any 2016.

Així mateix asseguren que una gestió directa per part d'una empresa pública permet a l'Ajuntament tenir el control del servei en tot moment. D'aquesta manera es facilita el seguiment del servei i introduir-hi les modificacions que siguin necessàries per millorar el servei. Afegeixen que la gestió directa també facilita la transparència dels diners públics i la seva fiscalització per part de la ciutadania.

Pel que fa al punt més conflictiu que ha portat a la plantilla de Fisersa-Ecoserveis a la convocatòria de vaga, la CUP defensa que malgrat les incerteses a mig i llarg termini, passar a formar part de FISERSA ofereix més seguretat laboral que no l'empresa privada. De fet, el servei de Verd Urbà que l'anterior govern va externalitzar, està patint els incompliments de l'UTE que va guanyar la concessió, tal i com denuncien CCOO i CO.BAS, sindicats majoritaris i convocants de la vaga.

La CUP es mostra comprensiva amb els temors que els han manifestat els representants sindicals, tanmateix, asseguren que el camí iniciat al ple de dilluns passat és la via que millor harmonitza els objectius de la ciutat amb els de la plantilla de Fisersa-Ecoserveis i, alhora, amb el conjunt de les treballadores i treballadors de Fisersa.

Amb tot, l'esquerra independentista treballa perquè es trobi un punt d'acord entre les parts i que la vaga d'escombraries es desconvoqui el més aviat possible.