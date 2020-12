Comerç Figueres qualifica les noves restriccions de "despropòsit" i diu que cal exigir compensacions

El president de l'associació Comerç Figueres, Frederic Carbó, qualifica de "despropòsit" les noves restriccions per a l'hostaleria anunciades aquest divendres i diu que "arribats a aquest punt, cal començar a exigir compensacions". Carbó, que també és empresari del sector de la restauració, diu que els ajuts no han de ser a curt termini, "per ara", sinó "de futur", amb "exempcions d'impostos, Seguretat Social, IVA o taxes". "No sé qui podrà aguantar això al final", insisteix. En aquest sentit, diu que els nous horaris establerts i l'eliminació de la franja de sopars i tardes provocarà que s'hagi de tornar a posar gent en ERTO i fer "acomiadaments selectius": "Això és un drama familiar i personal".

També afirma que les restriccions deixaran les ciutats "desertes" a partir de la tarda."Crec que ens hem de plantejar molt seriosament el tema públic i de la gent que ens representa. Si tant greu és la situació que tenim, doncs ens hauran de compensar perquè sinó perdrem moltes empreses pel camí", insisteix.

A més, diu que les horaris que han fixat per servir esmorzars, per exemple, no tenen en compte molts col·lectius que no poden anar al bar fins més tard i que això implicarà que molts establiments ni tant sols obrin al matí.

Amb tot, Carbó demana al Govern que no intenti "innovar" i que copiï els models que estan aplicant altres països com França i Alemanya. "Copiem els millors i segurament ens en sortirem millor", remarca.