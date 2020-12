ADRINOC tanca l'any fent balanç positiu de la convocatòria d'ajuts Leader

El passat 30 de novembre va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajut al programa Leader de la convocatòria 2020. Aquests ajuts, finançats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estan adreçats principalment a micro, petites i mitjanes empreses i permeten obtenir fins a un màxim d'un 40% de subvenció a fons perdut d'inversions per a la creació, millora i/o ampliació de negocis. Els ajuts Leader són gestionats al nostre territori pel grup d'acció local ADRINOC, que engloba 75 municipis de les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany. La partida pressupostària d'ADRINOC per aquest 2020 per donar suport a aquests projectes és de 668.642€.

A l'Alt Empordà s'han registrat set sol·licituds d'empreses de diferents tipologies: quatre de nova creació i tres per a millores d'empresa. Una correspon a l'indústria agroalimentària; tres a allotjaments turístics; un a restauració; un a serveis de la salut i esports; i una a empresa de gestió de residus. L'import aproximitat de les inversions sol·licitades és d'1.115.000 d'euros. L'ajut sol·licitat correspondria, aproximadament, a 330.000 euros.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

ADRINOC fa un balanç positiu d'aquesta convocatòria ja que s'han rebut un total de 35 sol·licituds d'ajut, amb projectes d'inversió que superen els 7 milions d'euros, molt per sobre de les expectatives previstes inicialment. Les sol·licituds provenen, majoritàriament, de petites empreses del sector agroalimentari, turisme, i petites indústries, essent la majoria d'elles micro empreses. Això demostra, doncs, que malgrat la situació actual de Covid-19, hi ha dinamisme empresarial i que les empreses i emprenedors del territori s'animen a tirar endavant nous projectes.

Ara doncs, arriba la feina de revisió de totes les sol·licituds, per comprovar que totes elles compleixen els requisits. I a partir d'aquí caldrà valorar els projectes, per veure finalment quins d'ells aconsegueixen tenir una valoració suficient per a rebre aquests ajuts.