Roses celebra el Nadal amb un concert, recollida de cartes i un màgic campament reial

Tot i les restriccions provocades per la pandèmia, l'Ajuntament de Roses manté aquest Nadal tres activitats adaptades a les necessitats anticovid. El carter reial i l'arbre de la Miftal s'instal·laran a l'entrada del Teatre Municipal per tal que tots els nens i nenes puguin deixar les seves cartes i les claus màgiques, mentre que el 5 de gener, la benvinguda als Reis de l'Orient es trasllada enguany al campament reial que s'instal·larà a la Ciutadella de Roses. El tradicional Concert de Nadal que cada any se celebra a la població, tindrà lloc el dia 26 de desembre al Teatre Municipal de la mà de la formació Hirundo Maris.

Els dies 28, 29 i 30 de desembre, i el 2 i 3 de gener, de 16 a 20 h, la bústia del carter reial i l'arbre de la Miftal seran a l'entrada del Teatre Municipal de Roses, per tal que tots els nens i nenes puguin deixar les seves cartes i les claus màgiques. Per garantir la seguretat dels assistents, és obligatori l'ús de mascareta, la neteja de mans a l'entrada i mantenir la distància de seguretat entre grups de convivència. L'activitat és lliure i no requereix reserva prèvia.

El 26 de desembre (20 h), el Teatre Municipal oferirà el tradicional Concert de Nadal que enguany anirà a càrrec del grup Hirundo Maris, integrat per Arianna Savall i Peter Udland Johansen. Des de la fundació de la formació, l'arpista i cantant catalana Arianna Savall i el tenor i violista noruec Petter Udland Johansen, s'han dedicat a la música composta des de l'edat mitjana fins al barroc, posant un focus especial en la música mediterrània i nòrdica.

Per al seu disc Silent Night - Early Christmas Music and Carols, els dos músics han seleccionat cançons tradicionals de Nadal del nord i del sud, on ens conviden a un viatge de so cap al món màgic de la música hivernal, de l'advent i de Nadal, centenària. El programa inclou la cançó alemanya "Stille Nacht", així com la cançó noruega de Nadal "Mitt hjerte alltid vanker", la provençal "Ô nuit brillante" i la catalana "El cant dels ocells". L'entrada és lliure i cal fer reserva prèvia a www.rosescultura.cat.



Benvinguda als Reis de l'Orient

La Ciutadella de Roses, un indret carregat d'història, serà l'escenari de l'acte que l'Àrea de Festes de l'Ajuntament prepara enguany per donar la benvinguda als Reis Mags. A través d'un recorregut màgic, d'uns 15 minuts de durada, nens i nenes es retrobaran amb tots els personatges i elements que formen part de la comitiva reial: en Melcior, en Gaspar, en Baltasar, la Miftal, el Carter Reial, les carrosses, els carboners... Els patges reials seran els encarregats de garantir la seguretat de tothom, donant en tot moment les indicacions necessàries que caldrà seguir.

El regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, destaca que "tot i les dificultats, aquest any els Reis Mags també vindran a veure els nens i les nenes de Roses, però tots plegats hem de ser conscients que hi ha limitacions d'aforament i per tant, hem de procurar que sigui la màxima quantitat de mainada (i no d'adults), els que puguin participar i visitar el campament reial". Enguany, a més, l'activitat es podrà seguir online a partir de les 19 h, pel canal de Youtube de Roses Cultura.



Condicions d'accés al recinte

L'aforament serà limitat

Entrada gratuïta, amb reserva prèvia, a través de www.rosescultura.cat (a partir del 21 de desembre) o, presencialment, al Teatre Municipal, els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2020, i 2 i 3 de gener de 2021, de 16 a 20 h.

En adquirir l'entrada, cal seleccionar l'hora de la visita. Hi ha quatre franges horàries: 17.30 h/ 18 h / 18.30 h/ 19 h

Quan demaneu l'entrada, heu d'indicar una adreça electrònica, que serà on rebreu l'entrada.

La confirmació que rebreu per correu electrònic conté la vostra entrada i la de les persones que hi assistiran amb vosaltres, que han de ser obligatòriament del vostre grup de convivència.

Conserveu aquest correu i porteu-lo en format digital al telèfon mòbil.

És obligatori l'ús de mascareta, neteja de mans a l'entrada del recinte i mantenir la distància de seguretat entre grups de convivència

Durant el recorregut no es podran fer parades i s'han d'evitar els contactes amb la comitiva reial.

Aquest any no es repartiran caramels

No podran accedir persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin estat en contacte directe amb una persona malalta.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà.