28 famílies de Figueres han regularitzat la seva situació energètica els darrers 3 anys

En els darrers tres anys, un total de 28 famílies figuerenques han regularitzat la seva situació energètica i han donat d'alta els seus comptadors de llum. Ho han fet a través del programa 'Connecta't', que està promogut per l'ajuntament i que assessora i acompanya aquestes persones en el procediment per deixar d'estar en situació irregular. En concret, durant el 2018 i el 2019 van ser tretze les llars que van decidir fer el pas. Només aquest 2020 han estat quinze les que han volgut deixar de punxar la llum i donar d'alta el comptador. Des del consistori alt-empordanès assenyalen que es tracta de persones que van quedar fora de la protecció de la llei 24/2015 i que van passar a una situació de clandestinitat.

L'estalvi que suposa el fet de no haver-se de fer càrrec del rebut genera que moltes famílies decideixin mantenir-se en la clandestinitat, si bé la possibilitat de trobar-se amb el risc de ser descobert i, per tant, que es talli el subministrament fa que moltes altres es plantegin accedir al programa. El programa assessora els inquilins dels habitatges a gestionar electrodomèstics de gran consum com termos elèctrics, radiadors o congeladors. A més, es fa un seguiment als dos mesos de la tramitació per comprovar el cost de les factures i l'estalvi d'energia domèstica i, finalment, es comprova que el bo social s'hagi tramitat correctament.