Lladó demana col·laboració als veïns i negocis de Figueres i espera que la vaga sigui "el més curta possible"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, demana col·laboració als veïns i negocis per llençar les escombraries quan es facin les recollides fixades en els serveis mínims per reduir al màxim l'impacte de la vaga. Lladó espera també que la vaga indefinida que va començar aquest dimarts a la nit sigui "el més curta possible" i insisteix que l'Ajuntament no és part "legitimada" en la negociació. Admet, però, que la convocatòria arriba "en el pitjor moment", tenint en compte que hi ha pandèmia i que comença en plena campanya de Nadal. "Demanem paciència i col·laboració", ha dit en una roda de premsa aquest dimecres. L'alcaldessa també ha dit que estaran vigilant que es compleixin els serveis mínims, que segons ha avançat Salut estaria revisant. "És un conflicte laboral que s'ha de resoldre entre empresa i treballadors per fer que aquesta situació acabi el més aviat possible", ha afegit.