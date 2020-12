L'Armentera també s'afegeix a l'energia fotovoltaica

L'Armentera farà com a Borrassà

La fesomia d'alguns teulats de l'Armentera, com el de la casa de la vila o l'escola, presentarà ben aviat una novetat: l'energia solar. El ple de l'Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte per a dues instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum instantani en aquests dos equipaments. El 6 de febrer passat, s'havia aprovat inicialment aquest projecte.

D'aquesta manera, el municipi fluvianenc se suma a altres de la comarca que ja han aprovat l'aplicació de les plaques solars a les teulades dels edificis públics.

Aposta per les renovables

L'aposta dels municipis altempordanesos per la producció d'energia renovable i, concretament, de l'obtenció d'energia elèctrica, a partir d'energia solar fotovoltaica, respon a l'opció d'aquests pobles per a una font d'energia renovable, inesgotable i no contaminant.

Una gran part d'aquesta energia elèctrica es destina a l'autoconsum i la resta es vessa a la xarxa elèctrica. L'energia solar és sostenible, neta i renovable. El projecte al qual s'adapten els municipis té beneficis ambientals i alhora permet reduir costos.