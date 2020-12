"Hem demanat a Salut un cribratge massiu a Vilafant i esperem resposta"

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha respost les preguntes de l'entrevista dels lectors d'emporda.info, aquest dimarts a la tarda. Durant la trobada digital s'han tractat temes molt diversos, tots ells relacionats amb el municipi. Una de les persones participants ha preguntat sobre la possibilitat que es faci un cribratge massiu a la localitat per aturar els contagis de coronavirus, com es va fer dies enrere a Figueres. Cantenys ha explicat que, des de l'Ajuntament, s'ha fet "aquesta petició al Departament de Salut i estem pendents que ens donin una resposta. En el cas de que decideixin fer-ho, ja us informarem convenientment del lloc i els dies".

També ha afegit, en una altra resposta, que "el què hem de fer és continuar mantenint totes les mesures de seguretat i reduir els contactes socials per contenir els contagis. Així ho estem fent en locals socials, escoles i la resta d´equipaments municipals".

