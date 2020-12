Figueres ajuda a reduir la factura dels subministraments de les famílies vulnerables

L'Ajuntament de Figueres ha presentat avui la memòria del Punt d'Apoderament Energètic (PAE) de la ciutat d'aquest 2020. L'objectiu d'aquest programa finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), és el de garantir la informació i el coneixement de mesures correctives i preventives d'estalvi energètic, apoderant així a les famílies del municipi en situació de vulnerabilitat. En total, aquest 2020 s'han assessorat 216 famílies i amb aquest assessorament han vist com les factures de subministraments d'aigua, llum i gas, es reduïen 405 euros de mitjana l'any. L'estalvi de l'Ajuntament durant aquest any ha estat de 59.550 euros.

Segons l'estudi sobre pobresa fet l'any 2017 a Figueres, més del 24% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el seu habitatge principal a una temperatura adequada, quasi el 15% té dificultats per pagar despeses de serves (llum, aigua, calefacció...) i aproximadament el 30% viu a una llar en la que hi ha algun indicador de pobresa energètica.

Els objectius específics del PAE són: disminuir el consum energètic, disminuir l'import de la factura, donar suport en els tràmits i apoderar les famílies en el coneixement del mercat energètic i el seu consum.

Aquesta és la quarta edició del Punt d'Apoderament Energètic emmarcat dins del Servei de Servis Socials de l'Ajuntament de Figueres. Per aquesta edició s'han contractat 2 persones beneficiàries de Rendes Garantides durant 12 mesos dins del Pla d'Ocupació Treball i Formació del departament de Treball, Afers Socials i Famílies i s'ha contractat una figura de coordinació titulada en enginyeria i englobada dins del Pla d'Ocupació Enfeina't del mateix departament.

Les principals conclusions de la memòria són l'apoderament a les famílies i la dignificació a les persones afectades per tal que siguin autosuficients en la gestió del seu consum energètic. Per altra banda, l'estalvi aconseguit per a les famílies repercuteix en l'estalvi municipal, podent invertir més diners per a mesures d'apoderament i en la creació de serveis útils per a la ciutadania.

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, ha remarcat que "aquest és un programa rodó, ja que reduïm despeses energètiques a famílies que ho necessiten amb la contractació de persones que estan sense feina i que donen suport a aquestes famílies".

La directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, Ariadna Rectoret, ha assistit a la presentació i ha ressaltat que "el pas que ha fet Figueres és un salt endavant, exemplar. S'obre l'oportunitat a persones que no tenen feina ajudant a un treball d'apoderament a les famílies més vulnerables".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és la de poder ampliar aquest servei d'assessorament a tota la ciutadania. "Aquest projecte és un treball transversal i inclusiu per a la nostra ciutat. La lluita contra la pobresa energètica és cabdal, i per això, l'apoderament és vital".