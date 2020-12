Comerç Figueres demana als associats que mantinguin net l'exterior dels negocis

Les escombraries s'han començat a acumular a l'exterior de la majoria de contenidors de Figueres en el primer dia de vaga indefinida. La convocatòria va començar aquest dimarts a les nou del vespre i aquest matí ja es podia notar als carrers, especialment a la zona del centre on la brossa al terra contrastava amb negocis oberts i la decoració nadalenca. El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, diu que la vaga arribar en un moment on els comerciants són "especialment vulnerables" i que "ara no toca". També demana participar a les negociacions i recorda que abans de la convocatòria, la ciutat "ja no estava neta".

"Si es hora de trencar-ho tot, hauríem de començar a mirar-ho tot: contractes, nòmimes i gestió per saber perquè no es posen d'acord", ha dit.

Carbó ha explicat també que han demanat als seus associats que intenten ordenar al màxim la brossa que generin i que es netegin la zona exterior dels seus establiments per minimitzar al màxim els efectes.