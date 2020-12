La vaga d'escombraries no convenç tota la plantilla afectada

Ahir al vespre va començar la vaga d'escombraries "indefinida" a Figueres, convocada per CCOO i Co.bas, els sindicats majoritaris al Comitè d'Empresa d'Ecoserveis. Segons informa el secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, el seguiment de la vaga durant les primeres hores està sent del 100% als sectors d'escombraries, parcs i jardins i enllumenat, pendent de tenir les dades del sector de neteja viària.

Una vintena de treballadors es van concentrar ahir a les portes de l'empresa per donar el tret de sortida a la vaga que s'havia ratificat en assemblea aquest dilluns amb una "mínima majoria", segons expliquen fonts consultades entre els treballadors. El Comitè d'Empresa està format per 3 delegats sindicals de CCOO; tres de Co.bas; dos d'UGT i 1 de CSI-F. Aquests dos últims sindicats han estat al marge de la convocatòria de vaga.

CSI-F (representa els tècnics i treballadors administratius de l'empresa) ha denunciat que se'ls ha negat el dret d'informació, paraula i votació a l'assemblea del passat dilluns, on es decidia si anar a la vaga o no. "L'ús de mètodes antidemocràtics contra companys, per a nosaltres suspèn tota legitimitat possible a les reivindicacions que inicialment podrien ser compartides", manifesten en un escrit.

Des d'UGT també alerten que en cap moment els van avisar de la convocatòria de vaga per possibles diferències. Tant CSI-F com UGT informen que comparteixen algunes de les qüestions que es demanen però no en la totalitat ni en la forma triada per reivindicar-ho. Els sindicats convocants tenen majoria (6 de 9) i, per tant no necessitarien els vots de ningú més per tirar endavant una convocatòria de vaga.

"A UGT creiem que des del sector d'escombraries no podem obligar a una empresa de jardineria a negociar un conveni amb nosaltres, els altres sindicats diuen que sí, com es va fer a 2016", diu Roque Burgos, el delegat sindical d'UGT. A 2016 es va preveure fer un "conveni ciutat" que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat. Un dels motius per fer vaga, segons CCOO i Co.bas, és la negociació de fer un "conveni ciutat". "S'està reclamant la negociació d'un conveni ciutat que no existeix", denuncia Burgos. "Els motius pels quals s'està duent a terme la vaga, no estan sobre la taula", afegeix.