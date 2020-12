L'Escala fa millores entre la plaça Víctor Català i la placeta del Peix

L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat diversos treballs de millora al carrer Pintor Joan Massanet, entre la plaça Víctor Català i la placeta del Peix, que comportarà que hi hagi un canvi de sentit al carrer de Gràcia durant uns dies.

Els treballs consisteixen en la renovació de la vorera entre la placeta del Peix i la plaça Víctor Català, per donar coherència al model de vorera que hi ha als dos extrems. Només aquesta part de vorera entre les dues places havia quedat sense renovar, cosa que es farà ara. Aquesta part es farà aquesta setmana.

El projecte preveu canviar la reixa d'evacuació d'aigües plujanes que hi ha en aquesta zona, amb l'objectiu d'evitar les molèsties que ocasiona tant a conductors com a veïns. Aquesta part, però, s'ha decidit deixar-la per a després de les festes de Nadal.

Mentre durin aquests treballs es canvia el sentit de circulació del carrer de Gràcia, així com a la travessia del Sòl d'en Saguer.