Indignació veïnal d'un barri de Figueres a les fosques

Per als veïns del barri del Culubret de Figueres és «normal» que el llum marxi diverses vegades al dia. Fa anys que pateixen constants talls de llum, però com en aquesta etapa, mai, sobretot en els darrers tres mesos. Dels 350 dies que portem del 2020, els veïns calculen que més de 240 han patit, com a mínim, un tall de llum diari. «El més habitual és tenir dos, tres, o fins a sis talls al dia», matisa Santi Barneda, un dels veïns afectats que viu al barri des de fa 45 anys. «Un dia vam estar fins a 12 hores sense llum», alerta Maribel Fernández, una altra de les veïnes. «Normalment dura una hora i mitja, a vegades dues, depèn», afegeix.

Les fosques del barri contrasta amb el llum que desprèn l'annexa estació de l'AVE. FOTO: EDUARD MARTÍ

Cuinar, escalfar la casa, posar una rentadora o el rentaplats és tot un suplici per a les desenes de famílies afectades, que s'han acostumat a «tornar als anys 80» amb cuines de gas, estufes de butà i programar els electrodomèstics de matinada. Alguns han optat per adquirir un generador propi i tots tenen llanternes, espelmes i estris de llum de leds.

Alguns veïns han adquirit un generador propi per no quedar-se a les fosques. FOTO: EDUARD MARTÍ

Quan es produeix un tall, els veïns són els encarregats d'advertir Endesa, la subministradora del servei, ja que «moltes vegades ens diuen que no els consta cap incidència», diuen. L'empresa registra aquestes trucades com a afectacions, però els veïns no fan gaire cas a aquestes dades, perquè, com indiquen, no truquen sempre tots, «si ha trucat un veí, com que estem farts, potser ja no truquem i esperem», expliquen. Volen destacar i agrair la tasca de la Guàrdia Urbana, que a vegades truca directament a Endesa per fer constar la incidència. «En la gestió dels talls de llum, no tenim cap queixa d'ells», declaren.

El tall del subministrament elèctric suposa un desequilibri en la rutina i el benestar de les famílies afectades. Els estudiants han de fer els deures amb espelmes o directament «no poden fer-los, perquè la majoria treballen amb ordinador», diu la Maribel Suárez, referint-se als seus nets. La gent gran que té l'aparell de teleassistència es queda «penjada». O com en Pedro, que té 91 anys i viu sol en una de les cases del Culubret. Camina amb l'ajuda d'un bastó i quan marxa el llum, dorm moltes nits al sofà perquè li fa por pujar a l'habitació a les fosques.

La Maribel Fernández explica que fa anys que pateix ansietat per aquesta situació i, a més de la medicació, ha de dormir amb algun llum encès (té generador). A casa seva han instal·lat un sistema d'alarma que l'avisa a través d'una aplicació mòbil quan marxa el llum a casa mentre està a la feina. L'Ana explica que el seu fill, que veu cada dues setmanes, «està fent quart d'ESO i a casa no pot dutxar-se, no pot fer deures, no pot veure la televisió... ara el meu fill no vol venir a casa».

«El que està passant és molt greu, no és cap broma, el que estan fent amb nosaltres no té nom», denuncia la Maribel. «I el més trist és que no tenir llum ha passat a ser normal», afegeix Santi Barneda.

La quotidianitat dels talls de llum s'ha integrat tant a les seves vides que s'han convertit en uns experts de com funciona la distribució elèctrica. Saben el telèfon d'Endesa de memòria, consulten constantment el web d'incidències de l'empresa i la majoria anoten els talls que es produeixen, «tots tenim la llibreta del llum», diuen entre riures.

Anoten els centenars de talls de llum i guarden totes les queixes i denuncies que han fet. FOTO: EDUARD MARTÍ

Tenen comptabilitzades una vintena de cases afectades, però asseguren «que són moltes més», però que per vergonya o desconeixement encara no s'han manifestat públicament.



Responsabilitats

El grup actiu de veïns, que continua ampliant-se, reclama l'atenció de l'Ajuntament de Figueres i Endesa per evitar continuar patint els talls de llum. «Fa 45 anys que visc aquí, la inversió que ha fet Endesa en aquest temps és nul·la», denuncia Barneda.

Ningú millor que la gent del Culubret coneix la realitat del barri. És per això que estan farts que s'enfoqui el problema dels talls de llum en una sola direcció: el cultiu de marihuana. «Nosaltres acusem Endesa, a ningú més», ressalta Enrique Reina, un altre veí del barri. Per solucionar el seu problema, no creuen que calgui buscar més culpables, «cadascú a casa seva pot tenir el que vulgui, si a Endesa li estan robant, creiem que té advocats suficients per denunciar-ho, però no pot fer pagar-ho als seus clients», reclama Reina. Endesa, per la seva part, insisteix que el problema és en la sobrecàrrega de la xarxa i que es tracta d'un «fet delictiu», alerten fonts autoritzades de la companyia.

Recentment s'ha instal·lat un sistema de sectorització que permet aïllar la xarxa quan hi ha afectacions. Els veïns indiquen que el van reclamar fa «més d'un any», perquè quan hi hagués una sobrecàrrega, es tallés, però sense afectar la resta. Al barri dubten de la seva eficàcia, Endesa assegura que el sistema «està instal·lat i que funciona», tot i això, s'han continuat produint talls afectant diverses cases. «Mentre que la gent continuï fent un mal ús, hi haurà afectacions», reitera Endesa.

Els veïns se senten molt «abandonats». També per part de l'Ajuntament, que manté «altres zones en bones condicions i aquí no apareix ningú». Consideren «vergonyós que un tinent d'alcalde parli a Twitter en comptes de trucar a qui hagi de trucar». Reconeixen que estan amb tensió i nervis constants, però creuen que l'administració ha de vetllar per ells, perquè «viure així, no hi ha dret».