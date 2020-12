ERC Llançà titlla de "surrealistes i vergonyosos" els pressupostos del 2021

ERC Llançà critica que el govern del municipi format entre Junts i PSC encara "no té un projecte definit per Llançà", amb l'afegit que en una situació tan complicada a causa de la pandèmia i la crisi econòmica que se'n deriva, els pressupostos presentats per l'exercici 2021 "no ofereixin cap resposta per superar aquestes dificultats", denuncien els republicans en un comunicat. Segons afirmen, "la retallada substancial en l'àrea de Benestar Social denota una clara manca d'empatia vers la societat llançanenca i una falta de previsió davant un 2021 que es presenta ple d'incerteses". ERC Llançà també afirma que la situació actual del municipi és d'un estat "lamentable", i que així ho constaten amb les opinions que reben de la majoria de veïnes i veïns.

Després del ple municipal celebrat el passat dilluns 14 de desembre, el portaveu dels republicans, Guillem Cusí, ha denunciat les polítiques continuistes i un pressupost que no reflecteix la realitat del poble i que no combat les seves necessitats reals. "No només no es contempla un pla de recuperació local, sinó que no es destinen recursos en allò necessari. Ni hi ha una aposta decidida en la promoció de Llançà, ni es preveu un pla d'inversions per la millora i arranjament d'espais estratègics i zones veïnals. Només veiem que es prioritzen grans infraestructures que ara per ara són innecessàries". Cusí advertia en la sessió plenària d'ahir "Si aquest és el seu pla d'inversions pel 2021, sincerament, o no són coneixedors de la realitat i les necessitats del poble o, si ho són, estan actuant de manera incompetent i irresponsable". Un altre dels motius que va dur als republicans al vot contrari és la negació del govern a implementar la participació ciutadana directament en els pressupostos, tal i com fan molts municipis veïns.

Tanmateix, els republicans van presentar dues propostes que varen topar amb l'oposició del govern. Una d'elles suposava un increment dels ingressos a les arques municipals, mitjançant l'aplicació d'un recàrrec del 50% a l'IBI als habitatges desocupats permanents, la gran majoria d'aquests propietat d'entitats bancàries. L'altra moció presentada, que s'acompanyava d'unes bases reguladores elaborades pels mateixos republicans, consistia en l'aplicació d'un pla d'ajuts integral per al sector d'hostaleria, estètica i altres afectats per les restriccions. Aquest pla d'ajuts, molt similar al que han aprovat ajuntaments com Palamós o Roses, pretenia establir un sistema de subvencions directes de 950 € per establiment i exonerar de forma transitòria de les taxes municipals durant l'exercici 2021.