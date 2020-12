La DO Empordà s'instal·larà a la nova seu en dos mesos

Les obres de reforma de l'edifici que ocupava fa un temps l'Oficina de Turisme, a la rotonda de la plaça del Sol de Figueres, és previst que puguin estar acabades a mitjans gener de l'any vinent. L'espai serà la nova seu de la denominació d'origen (DO) Empordà a partir del febrer, si totes les previsions es compleixen. L'Ajuntament figuerenc va anunciar, el febrer del 2019, que la DO podria fer ús, durant cinc anys, d'aquest edifici, amb la voluntat que es traslladés «en un futur no massa llunyà» a la Casa Empordà.

Les obres d'adequació d'aquest espai s'han fet en dues fases, però la pandèmia ha influït en el calendari dels treballs. Fins ara, no s'ha pogut dur a terme el final de la reforma. Actualment, la seu de la DO Empordà es troba a l'avinguda Marignane de Figueres, en un equipament no tan cèntric, però també molt ben comunicat.