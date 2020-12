Afluència de francesos al Pertús i la Jonquera en el primer dia de la fi del confinament a França

França ha aixecat aquest dimarts el confinament i això s'ha traduït en una important afluència de visitants francesos a les zones comercials del Pertús i la Jonquera. Malgrat que a Catalunya continua vigent el confinament perimetral, aquest matí a la zona fronterera no hi havia controls i això ha permès que molts francesos s'hagin desplaçat per fer-hi compres –sobretot de menjar i tabac- o per anar a menjar als seus restaurants, molts dels quals aquest dimarts han obert després de diverses setmanes tancats. Bosses plenes i un gran nombre de vehicles han omplert també els aparcaments de supermercats i de l'Outlet, que aquest dilluns va reobrir portes.

França ha aixecat aquest dimarts el confinament i permet desplaçar-se per tot el país, tot i que ha imposat un toc de queda a les vuit del vespre i mantindrà tancats bars i restaurants, cinemes i teatres durant totes les festes. La flexibilització de les restriccions, però, ha animat a centenars de francesos –especialment els de la zones de la Catalunya del Nord més properes a la frontera- a desplaçar-se fins a les zones comercials del Pertús i la Jonquera.

A primera hora del matí, l'aparcament del Pertús ja estava ple i a les botigues de venda de tabac s'han format algunes cues per comprar. També han aprofitat per carregar carros de la compra i fer algunes compres de Nadal. Aquest és el cas de la Evelin, que ha vingut amb el seu marit com feia habitualment un o dos cops al mes abans del confinament. Ha decidit aprofitar que s'han aixecat les restriccions per tornar a comprar-hi. "Venim aquí perquè no és tan car com a França", diu.

També s'hi ha desplaçat la Natalie, en el seu cas mitjançant una sortida organitzada amb bus. Ha vingut des d'una població propera a Montpeller i ho ha fet, sobretot, per comprar tabac. Diu que malgrat els quilòmetres que han fet, hi ha algunes botigues tancades. Tot i això, admet que la situació a França és encara més complicada. "Això ens obliga a venir aquí perquè és menys car", assegura.

La imatge al Pertús aquest dimarts era molt diferents de la que s'ha pogut veure les darreres setmanes. Pràcticament tots els establiments estaven oberts i els restaurants i bufets lliures han decidit reobrir portes després d'una llarga aturada. Podien obrir però la falta de visitants francesos –el 90% del client de la zona- va fer que molts romanguessin tancats.



Una reactivació molt esperada

El president de l'associació de comerciants de la zona, Bruno Comas, diu que en les últimes setmanes ha estat pràcticament "sol" obrint i admet que aquest dimarts hi comença a "haver una mica més d'ambient". Espera que l'afluència de visitants es multipliqui durant el cap de setmana però alerta que tindrà una durada curta perquè els francesos només celebren el Nadal i "és la setmana que ve". Tot i això, admet que la situació els dona un bri d'esperança: "Vulguis o no dona una mica d'alegria a tothom".

A la Jonquera, l'escenari era aquest matí similar. Els aparcaments dels grans supermercats i l'Outlet estaven molt més plens que un dimarts normal. Tot i que a Catalunya continua vigent el confinament perimetral, aquest matí no hi havia cap control a la frontera i els compradors s'hi han pogut desplaçar sense problemes.