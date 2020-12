Neix la revista de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal "El Mediàtic"

L'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat un projecte de divulgació per donar a conèixer l'actualitat de l'àrea i les iniciatives que impulsen els ajuntaments de la comarca, així com els efectes del canvi climàtic a l'Alt Empordà. El Mediàtic és una publicació anual que es pot trobar en versió digital al web http://www.mediambient-altemporda.org/ i en format físic a la seu del Consell Comarcal i encartat al Setmanari de l'Alt Empordà i l'Hora Nova, aquest dimarts 15 de desembre.

El Mediàtic neix amb la voluntat de donar valor i agrair la tasca que fan persones, entitats, administracions i empreses en benefici de la sostenibilitat i el medi ambient. La consellera comarcal de gestió de residus i protecció d'animals, Anna Palet,el conseller de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Agustí Badosa i el conseller de l'Agència Comarcal d'energia, Carles Fortiana, valoren molt positivament la iniciativa i expliquen que «vol conscienciar i protegir allò que més ens afecta. Allò que forma part de tots nosaltres i és indestriable de la nostra essència: el nostre territori. Des de sempre l'Alt Empordà ha estat sinònim de cultura, gastronomia, història o agricultura però, sobretot, de bellesa. Per això és més important que mai treballar per protegir i mantenir allò que ens defineix».

Aquest primer volum l'han realitzat els mateixos tècnics de l'àrea i l'empresa Bassegoda Grup amb la col·laboració de diferents experts, com per exemple l'ecòleg Josep Peñuelas que explica que el canvi climàtic ja ha arribat a l'Alt Empordà. També exposa que els costos de les mesures de mitigació seran molts alts, però més perjudicials seran les pèrdues si no s'actua.

Per fer visible els perjudicis del canvi climàtic, un fotomuntatge de Carlos Acedo mostra l'abans i el després d'un paisatge que, atenent les projeccions climàtiques, acabaria anegat d'aigua. Durant els darrers 50 anys, la temperatura mitjana a l'Alt Empordà s'ha incrementat 2°C i la previsió és que augmenti aproximadament 1,3 més abans del 2050 amb una davallada del 10% de pluges i vent.

Per exaltar les virtuts del territori, el Mediàtic destaca un itinerari pel marge dret del riu Fluvià i detalla la xarxa de senders Itinerànnia alhora que es presenta l'oreneta, tot explicant algunes curiositats d'aquesta au. La secció «Vent educats» presenta iniciatives de caràcter mediambiental com les que porten a terme l'Ajuntament d'Espolla o les empreses Bassegoda Park, La Vinyeta, Mas Marcè o la cooperativa Som mobilitat.

A banda de l'edició digital s'han imprès 6.000 exemplars que s'han distribuït amb els dos setmanaris de la comarca.