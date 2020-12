"L'Arbre dels Somnis" de CaixaBank donarà regals a 366 nens i nenes gironins en situació de pobresa

La iniciativa solidària L'Arbre dels Somnis podrà assolir el seu objectiu de fer possible que 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat a tot Espanya puguin tenir el regal que desitgen per Nadal. El projecte ja ha iniciat la preparació dels enviaments dels regals, aportats per clients i empleats de CaixaBank, a les entitats socials col·laboradores responsables de que el lliurament es faci correctament als seus destinataris.

L'Arbre dels Somnis és una iniciativa de CaixaBank organitzada en col·laboració amb el programa CaixaProInfancia de la Fundació "la Caixa", el programa de Voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats de totes les comunitats autònomes, incloent organitzacions especialitzades en la lluita contra la pobresa infantil com Creu Roja, Càritas o Save the Children, serveis socials de nombrosos municipis i petites entitats d'àmbit local.

A Girona, L'Arbre dels Somnis s'ha organitzat en col·laboració amb els serveis socials de l'Ajuntament de Vidreres, Càritas Girona, Càritas l'Escala, Càritas La Bisbal, Càritas Lloret, Càritas Roses, Càritas Torruella-Verges, Casal dels Infants, Crae Sant Feliu-Fundació Resilis, Creu Roja Palamós, Espai Garbuix, Fundació Heka, Ksameu, Salesians Girona i Suara.

L'edició 2020 de L'Arbre dels Somnis, la quarta en la història de la iniciativa i organitzada en el context de la crisi provocada per la covid-19, ha estat la primera que s'ha dut a terme a totes les oficines de CaixaBank, més de 4.000 arreu Espanya, la qual cosa ha suposat estendre la possibilitat de participació mitjançant l'aportació de regals a empleats i clients de més de 2.000 poblacions. A les comarques gironines, L'Arbre dels Somnis beneficiarà a 366 nens.



Fer possible que els somnis es facin realitat

L'objectiu principal del L'Arbre dels Somnis és fer possible el desig de nens i nenes que difícilment tindran per Nadal el regal que volen pels escassos recursos econòmics de la seva família.

Per a això, durant les últimes setmanes, la xarxa de CaixaBank ha coordinat l'assignació de les cartes escrites pels nens beneficiaris, demanant els seus desitjos, a les persones interessades a col·laborar amb la iniciativa, i ha custodiat els paquets a mesura que aquests han anat arribant les oficines.

Durant els pròxims dies, les entitats socials col·laboradores rebran els regals procedents de L'Arbre dels Somnis i organitzaran el lliurament a les famílies perquè els nens i nenes puguin veure el seu desig complert durant les festes de Nadal.



L'Acció Social, un dels pilars de la RSC de CaixaBank

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat, referent en banca socialment responsable, manté una actitud de servei als seus clients i a tota la societat en general.

L'entitat està fortament compromesa amb la inclusió financera i és l'únic banc present en el 100% de les poblacions espanyoles de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. Aquesta capil·laritat territorial permet, a més, detectar les necessitats d'entitats socials, a les quals es pot donar suport mitjançant aportacions de la Fundació "la Caixa". La col·laboració entre CaixaBank i Fundació "la Caixa" fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a ajudes econòmiques per a tirar endavant les seves iniciatives. Cada any, més de 10.000 projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d'euros de la Fundació "la Caixa" en favor de més de 8.000 entitats socials de tot el país.

Així mateix, des de l'inici de la crisi de la Covid-19, Fundació "la Caixa" ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionades amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

L'actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index situa a l'entitat entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management han obtingut la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible segons els Principis d'Inversió Sostenible, secundats per Nacions Unides.