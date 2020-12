Figueres, Cadaqués, Maçanet i Peralada participen a les Caminades en silenci de l'Oncolliga

Construir silenci per aprendre a viure lluny de les pressions interiors del dia a dia i, alhora, donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la UNESCO. Aquest és el principal objectiu de les Caminades en Silenci, una nova activitat que la Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa el pròxim 20 de desembre i que tindrà continuïtat al llarg de tot el 2021.

La primera Caminada en Silenci se celebrarà en una quinzena de poblacions gironines de les 11 del matí a la 1 del migdia i les inscripcions ja estan obertes al web de l'entitat. Les poblacions on es farà la primera caminada el pròxim dia 20 són: Albons, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Mongrí, Figueres, Girona (quatre grups), Puigcerdà, Breda (dos grups), Banyoles, Cadaqués, Maçanet de Cabrenys, Parlavà, Platja d'Aro, Peralada, Vidreres i Olot.

Els grups de participants a cada població seran de com a màxim 10 persones, comptant el guia de la caminada, i per inscriure's cal fer un donatiu de 8 euros. Tots els inscrits rebran una ampolla d'aigua i una mascareta commemorativa de la diada.

"La data del 20 de desembre no ha estat escollida a l'atzar, ja que aquest dia és el Dia Mundial de la Solidaritat i, a més, és el dia previ al solstici d'hivern. És la data ideal per fer balanç i fer un tancament d'aquest any que ha estat tan complicat per a tothom", explica Sylvia Miàs, psicooncòloga d'Oncolliga i organitzadora de l'activitat. Miàs és també una de les impulsores del moviment per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la UNESCO des de la plataforma internationalsilenceday.org. Per Miàs, aquestes caminades en silenci són una oportunitat per "allunyar-nos del soroll que hi ha a fora i a dins nostre i donar-nos permís per ser feliços".