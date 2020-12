Àngel Posas: «Mirarem d'obrir un museu, amb un centre d'interpretació»

Nascut a Sant Miquel de Fluvià, l'any 1968, Àngel Posas i Agulló va accedir a l'alcaldia del seu municipi l'any 2003, càrrec que combina amb les funcions de carter. En aquesta entrevista, reflexiona sobre el desenvolupament dels Camins de Sant Miquel i les conseqüències de promoció turística i cultural que pot portar per al futur del poble que governa. L'alcalde es mostra especialment il·lusionat amb aquesta iniciativa que sobrepassa les fronteres del seu terme municipal.

Quan van començar a treballar en aquest projecte Camins de Sant Miquel?

Tot va venir a través de San Miguel de Aralar, un municipi de Navarra. Estaven per aquí i van venir a explicar-nos-ho. A mi, em va agradar la idea, tot i que, aquesta, és una feina molt llarga i s'hi han d'anar afegint més municipis, amb el pas del temps.

Quins objectius tenen?

L'objectiu principal és aconseguir aquesta etiqueta i tenir una marca conjunta amb una xarxa que uneixi a tots els Sant Miquels. Hem de poder tenir una marca per a la nostra promoció, de manera que aquell que va al Mont Saint Michel hi trobi informació de Sant Miquel de Fluvià. Aquesta és una cosa que és molt a llarg termini, per trobar un bon rendiment, però s'hi està treballant bé. Aquí, a Sant Miquel de Fluvià, ja portem molt de renom, sobretot per l'interès que desperta el nostre patrimoni cultural. Podem dir que la gent de tot el món ens ve perquè ens ha trobat a les xarxes socials.

El fet de tenir estació de tren, també els beneficia?

És clar que sí. Aquí, la gent hi pot venir amb el tren, fer la visita i anar-se'n. A casa meva, hi tenim la casa que era dels avis i fem turisme rural. Recordo que hi van venir dues colles amb el tren, per passar una setmana o deu dies. Si muntem unes visites al municipi, ens veurem afavorits. Ara, perquè no hi ha la línia de trens del Maresme, perquè va quedar danyada pel temporal Gloria, però, quan la línia torni a estar operativa, serà millor pel funcionament. Aquí, ens passen setze trens diaris per cada sentit. És un tren cada hora, des de les sis del matí fins a les nou del vespre.

Quins atractius pot arribar a divulgar, Sant Miquel de Fluvià, dins d'aquesta xarxa?

A part del monestir, que és pel que som més coneguts, aquí, també hi tenim el forn romà, i no n'hi ha gaires com el nostre, arreu del territori. El monestir benedictí, com a temple romànic, del segle XI, va ser fortificat amb posterioritat, al segle XIV, i reformat més tard, al segle XVII. El forn romà és «el més ben conservat de Catalu­nya», es troba situat entre el poble i la via del tren i va ser una de les darreres restauracions del Dr. Miquel Oliva i Prat. Ara, precisament, estem fent obres, per unir els llocs d'interès del poble. Nosaltres hem de vendre molt bé l'atractiu que tenim al nostre entorn. Mirarem d'obrir un museu, amb un centre d'interpretació.