Un operatiu internacional contra el tràfic de persones amb controls a la Jonquera i Figueres acaba amb 204 detinguts

Un operatiu internacional contra el tràfic de persones, que s'ha fet de manera coordinada a 32 països, s'ha saldat amb 204 detinguts, 95 víctimes identificades i la detecció de 3.526 immigrants irregulars. A l'Espanya, l'operació 'Turquesa II' ha inclòs controls als punts fronterers marítims de Bilbao, Santander, Algesires, als terrestres d'Irún, La Jonquera (Alt Empordà) i la Línia de la Concepció i a les estacions de l'AVE, rodalies i autobusos de Figueres amb l'objectiu per detectar immigrants irregulars i les rutes utilitzades pels grups criminals.

En total, a l'Estat espanyol s'han fet 56 detinguts i s'han detectat 97 immigrants irregulars i identificat 29 víctimes de tràfic d'éssers humans. La Policia Nacional ha participat en aquesta operació, coordinada per la OIPC-Interpol, que s'ha dut a terme entre el 27 de novembre i el 3 de desembre. L'operatiu, que s'ha fet de manera coordinada en 32 països de tres continents, tenia com a objectiu lluitar contra el tràfic il—lícit de persones utilitzant, principalment, rutes amb origen o trànsit en països d'Amèrica Llatina, a més d'altres delictes com la falsedat documental o el blanqueig de capitals.

Malgrat a pandèmia, la policia sosté que els grups organitzats i especialitzats en aquests delictes continuen operatius adaptant-se a la nova situació. Per això, el dispositiu ha suposat l'explotació operativa d'investigacions relacionades amb la immigració il·legal i el tràfic d'éssers humans, així com l'establiment de dispositius policials en llocs clau per detectar-los.

En total, s'han fet 204 detencions, s'han identificat 95 víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació i la detecció de 3.526 immigrants irregulars. L'operatiu, a més, ha permès obrir noves línies d'investigació que, a través de la coordinació d'Interpol, permetran que els països que hi han participat puguin continuar lluitant contra aquests delictes.

Per coordinar l'operatiu a nivell internacional, la Interpol va establir a l'Oficina Central Nacional a Brasilia (Brasil) una unitat de Coordinació Operativa, que ha comptat amb el suport del Centre de Comandament i Coordinació de la Organització i amb la Xarxa Operativa Especialitzada de la Interpol (ISON), dedicada al tràfic d'immigrants i integrada per 165 experts –dos d'ells agents de la Policia Nacional- procedents de 126 països d'origen, trànsit i destí.



Controls per tota la geografia espanyola



A Espanya i sota la coordinació de la Interpol, l'operació s'ha desenvolupat a pràcticament tota la geografia espanyola i hi han participat agents adscrits a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, els punts fronterers dels aeroports de Madrid i Barcelona, els Centres de Cooperació Policial i Duanera amb Portugal i l'Oficina SIRENE.



Tres grups organitzats desarticulats



L'operatiu ha permès a la UCRIF Central de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres la desarticulació de tres grups organitzats dedicats al tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual amb víctimes procedents de Nigèria, República de Guinea i Paraguay. En aquests operatius s'han detingut deu persones, s'han identificat i alliberat onze víctimes i s'han localitzat divuit víctimes potencials en situació de risc.

Per la seva banda, la Brigada de Resposta contra la Immigració Clandestina (BRIC) de la Unitat Central de Fronteres es va desplegar als punts fronterers marítims de Bilbao, Santander i Algesires, els passos fronterers d'Irún, la Jonquera i la Línia de la Concepció i a l'estació de transports de Figueres on van establir controls.

A més i per reforçar el control i inspecció dels vols considerats amb major incidència en immigració il—legal, es van establir dos punts als aeroports de Madrid i Barcelona amb agents de la Policia Nacional especialitzats en aquests àmbits, especialistes en fronteres i policies de la OCN d'Interpol a Espanya. Es van monitoritzar més de 70 vols amb prop de 20.000 consultes a les bases de dades de l'Interpol.

Per completar el dispositiu, es van establir controls conjunts a la frontera hispano-portuguesa per detectar immigrants irregulars.

En total, a Espanya s'han detingut 56 persones, s'han identificat 29 víctimes i detectat 97 immigrants irregulars.