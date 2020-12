El Jovent Republicà fa una crida a triar comerç de proximitat per Nadal

Sota l'eslògan Tria bé el que et regales, el Jovent Republicà de Comarques Gironines ha presentat avui dijous la seva campanya per aquest Nadal. L'organització crida a un consum conscient i responsable durant el Nadal a través de triar comerç local i just.

A través de vuit fotografies pròpies, l'organització mostra de forma provocativa diverses conseqüències del consumisme i la globalització, com el desglaç, l'escalfament global o la contaminació de l'atmosfera per culpa dels combustibles fòssils. Les vuit fotografies s'acompanyen de diverses frases amb xifres devastadores sobre el canvi climàtic.

Susanna Miquel, la Secretària d'Organització del Jovent Republicà de Comarques Gironines ha afirmat que "a cada acció que fem tenim l'oportunitat de triar bé què ens regalem com a societat. Encara que sigui un canvi petit, la tria pel comerç local i just té molts beneficis a gran escala".

La candidata al Parlament per l'organització, Anna Tresserras, ha recordat que "segons Global Forest Watch Fires, l'any 2019 va ser el segon any més càlid a nivell global des que existeixen registres". La republicana també ha afirmat que "a l'hora de triar regals, a més a més del preu i si agradarà, hem de triar bé quin impacte té el producte sobre el planeta."

La campanya, que durarà uns quinze dies, també inclou un repartiment de material de suport i promoció pel comerç local del territori que té com a base les vuit fotografies fetes per l'organització. També es publicaran les imatges d'una en una a les xarxes socials durant cada dia de la setmana següent.

El Jovent Republicà de Comarques Gironines no és el primer cop que crida al consum de proximitat durant el període de Nadal. L'any passat va dur a terme la campanya "Consumir a qualsevol preu?", centrada en el consum desorbitat a grans superfícies durant el període de Nadal.