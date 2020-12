Endesa X, Saba i Bamsa llançen a Figueres i Cadaqués "ParkElectric"

Endesa X, Saba i Saba Barcelona Bamsa han fet un pas més en l'acord que van signar a principis de 2019 en matèria de mobilitat elèctrica i llancen junts ParkElectric, el primer producte del mercat per a facilitar la recàrrega a aquells usuaris que no tinguin la possibilitat d'instal·lar un carregador privat per al seu vehicle elèctric al seu habitatge.

Amb ParkElectric els usuaris podran llogar mensualment una plaça d'aparcament i un equip de recàrrega per a ús exclusiu a la xarxa d'aparcaments de Saba i de Bamsa i inclourà 160kWh al mes per a recarregar el seu cotxe elèctric, amb els quals es poden recórrer de mitjana uns 1.000 quilòmetres mensuals.

D'aquesta manera es dona resposta a una necessitat existent al mercat, ja que, actualment, el 65% dels habitatges que hi ha arreu de l'Estat no té un garatge on instal·lar un punt de recàrrega. ParkElectric obre així un ventall de serveis de recàrrega pels clients abonats, que contaran amb una plaça d'aparcament i un punt de recàrrega per a ús exclusiu i sense cap obligació de permanència.

El servei ja està disponible a tota la xarxa de pàrquings de Saba i Bamsa en els que ja hi ha carregadors d'ús públic –informació actualitzada i disponible a www.endesax.com i a www.saba.es o a través de l'app de Saba—derivat precisament de l'acord signat entre les companyies l'any passat. A dia d'avui ja estan disponibles i operatives al voltant de 170 places d'aparcament per a vehicles elèctrics mitjançant uns 90 equips de recàrrega repartits entre 48 aparcaments de Catalunya. Concretament de Barcelona, Badalona, Blanes, Cadaqués, Figueres, Girona, Igualada, Mataró, Puigcerdà, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

A Figueres, a l'aparcament de la plaça Catalunya i a Cadaqués, a l'aparcament Riera de S. Vicenç.

La tecnologia instal·lada és de 7,4 KW, ja que al tractar-se de pàrquings amb accés les 24 hores, els abonats podran carregar durant la nit o la seva jornada laboral i, així, tenir el 100% de la bateria llesta en 4 hores.



Com s'utilitza ParkElectric?

L'abonat interessat en ParkElectric pot conèixer el servei al detall mtjançant la web www.endesax.com i sol·licitar més informació omplint un formulari, o ve a www.saba.es o enviant un correu electrònic a vehiculo.electrico@sabagroup.com. Un cop estigui donat d'alta, podrà accedir a la recàrrega des de l'app d'Endesa X JuicePass, disponible en iOs i Android de manera gratuïta, o bé amb la targeta contactless d'ús exclusiu. El correcte funcionament de l'app de la xarxa de Saba i de Bamsa és possible gràcies al desplegament en els seus aparcaments de cobertura mòbil en els últims anys.



Accés a tota la xarxa de JuicePass

A més d'un punt de recàrrega exclusiu, l'usuari de ParkElectric gaudirà també de tots els avantatges addicionals de l'aplicació de recàrrega d'Endesa X: podrà monitorar la seva recàrrega en temps real, visualitzar els seus consums i els kWh utilitzats del seu paquet mensual i, per descomptat, podrà accedir a la resta de la xarxa de recàrrega d'accés públic que Endesa X està desplegant a tot l'Estat per a quan necessiti carregar fora de la seva plaça. L'interessat podrà veure, a l'aplicació, tots els carregadors disponibles en un mapa; buscar la millor ruta per a arribar al punt de recàrrega triat, reservar-lo, iniciar i detenir la recàrrega o, fins i tot, pagar la recàrrega amb la targeta bancària, sense necessitat de registrar-se a l'aplicació.



Endesa

Endesa és la primera companyia elèctrica d'Espanya i la segona a Portugal. És, a més, el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat des de la generació fins a la comercialització i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a la descarbonització dels usos energètics a llars, empreses, indústries i administracions públiques. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de Nacions Unides i, com a tal, impulsa decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power Espanya, l'electrificació de l'economia i la Responsabilitat Social Corporativa. En aquest últim àmbit actua també des de la Fundació Endesa. L'equip humà suma al voltant de 10.000 empleats. Endesa forma part d'Enel, el major grup elèctric d'Europa.



Saba

Saba és un operador industrial de referència en el desenvolupament de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana especialitzat en la gestió d'aparcaments. Amb una plantilla de més de 2.300 persones, el Grup està present en 9 països d'Europa i Amèrica Llatina i compta amb prop de 400.000 places d'aparcament distribuïdes en 1.200 centres.

La companyia, centrada en la innovació més capdavantera i les noves estratègies comercials, incorpora als seus aparcaments serveis intel·ligents associats a la mobilitat urbana. En els últims anys ha posicionat els seus aparcaments com a autèntics hubs de serveis de mobilitat sostenible per a persones i mercaderies.



Saba Barcelona Bamsa

Saba Barcelona Bamsa és una empresa mixta participada en un 60% per Saba i en un 40% per l'Ajuntament de Barcelona. La companyia, que actualment gestiona 25 aparcaments del centre de la ciutat amb 11.000 places es caracteritza pel seu model de gestió en xarxa, la introducció de productes 100% digitals i una oferta de serveis de mobilitat que inclou el sharing, la microdistribució d'última milla, els punts e-commerce o la cobertura mòbil total a les seves instal·lacions, entre altres.