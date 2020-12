Turisme de Roses promociona el valor paisatgístic de les postes de sol sobre la badia

L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Roses continua amb la seva campanya de comunicació en mitjans especialitzats, tant autonòmics com estatals, reforçant el municipi com a destinació turística. Les darreres promocions incideixen, per exemple, en el valor paisatgístic de les postes de sol sobre la badia i en el patrimoni local a través del Castrum Visigòtic.

L'objectiu del consistori rosinc, amb tot aquest treball de difusió, és mantenir el posicionament turístic de la població i ampliar el grau de coneixement entre visitants i turistes potencials entorn del patrimoni cultural, natural i gastronòmic.