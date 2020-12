Salut comença el cribratge intensiu a la Jonquera, que ja té el risc de rebrot per sobre de 2.000

El Departament de Salut ha començat aquest dijous el cribratge intensiu de dos dies a la Jonquera, que ja té el risc de rebrot per sobre de 2.000. L'alcaldessa, Sònia Martínez, desvincula les dades a la situació fronterera del municipi i recorda que la frontera està tancada. En aquest sentit, ha fet una crida a la població a sotmetre's a les proves que es fan amb tests antigènics ràpids i que permeten saber els resultats en un màxim de 15 minuts. El director del sector d'Alt i Baix Empordà i Garrotxa i Ripollès del CatSalut, Josep Carreras, ha explicat que la situació al municipi ha empitjorat en les últimes tres setmanes i que s'han detectat casos en famílies extenses.

Les proves es fan a la sala la Societat aquest dijous i divendres de deu del matí a dues de la tarda i de tres a set del vespre.

Cua a l'exterior de la Societat de la Jonquera per sotmetre's a les proves ràpides per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 entre la població major de 16 anys. El cribratge intensiu ha començat aquest dijous a les 10 del matí i s'allargarà fins divendres a la tarda.

El Departament ha decidit actuar en aquest municipi de poc més de 3.000 habitants després que en les últimes setmanes l'Rt i el risc de rebrot s'hagin disparat. El director del sector d'Alt i Baix Empordà i Garrotxa i Ripollès del CatSalut, Josep Carreras, ha explicat que a hores d'ara el municipi té un risc de rebrot de 2.096,46 i l'Rt és 1,32. En l'última setmana, a més, s'han detectat 23 casos positius.

L'actuació s'emmarca en la nova estratègia de Salut per identificar els casos asimptomàtics i així poder tallar les cadenes de transmissió. Es fa a través de tests antigènics ràpids (TAR), que permeten tenir els resultats en menys de 15 minuts i insisteix en la importància de fer les quarantenes per frenar l'expansió del virus.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha fet una crida a la població a fer-se les proves i ha volgut desvincular les dades de la situació fronterera del municipi. "En aquests moments la frontera està tallada, hi ha molts supermercats tancats. No crec que hi hagi influït gaire", ha dit. Martínez ha dit també que la policia fa una important tasca per evitar trobades al carrer i que compta amb tres agents cívics que informen la població.

Carreras, per la seva banda, ha dit que han detectat alguns casos en famílies "extenses" que no sabien que tenien positius i que han anat escampant el virus.



Els cribratges continuaran

Salut preveu continuar fent cribratges d'aquest tipus a altres poblacions de les comarques gironines. De moment, se n'ha programat un de tres dies a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) que començarà dilluns però estan estudiant quines altres poblacions estan en situació similar per fer-ne de nous. Carreras ha admès que les festes de Nadal complicaran aquest tipus de cribratges però que plantegen aprofitar els dies que no siguin festius per fer-ne de nous.

També ha recordat que les proves per a la detecció de la Covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària (CAP) i als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).