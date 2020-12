«Què és ser dona avui en dia?», una xerrada amb Agnès Lladó i Cristina Sánchez

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la professora de Sociologia de la Universitat de Girona (UdG), Cristina Sánchez Miret, s'asseuen a l'escenari de l'Auditori del Convent dels Caputxins per conversar sobre feminisme, aquest divendres, 11 de desembre, a les vuit del vespre.

La frase triada com a reclam de l'acte formula aquesta pregunta: Què és ser dona avui en dia? Les dues ponents mantindran una conversa entorn del «masclisme a la feina, a casa, al carrer, a la ciutat, a l'Ajuntament». De fet, és en aquests termes que es presenta la iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Figueres. Per assistir-hi, és imprescindible fer una reserva prèvia a través d'aquest enllaç del Museu de l'Empordà: museuemporda.koobin.com.